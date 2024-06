Lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiều cán bộ xã Xuân Lạc bị khởi tố

BBK - Sáng 11/6, tại UBND xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân đối với 03 bị can.