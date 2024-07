Xử lý nghiêm vi phạm về đảm bảo trật tự ATGT

BBK - Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) là nhiệm vụ trọng tâm mà Thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn) đặt ra và đã thực hiện quyết liệt từ đầu năm tới nay.

Thanh tra giao thông kiểm tra, yêu cầu các hộ gia đình chấp hành các quy định về đảm bảo hành lang an toàn giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thanh tra Sở đã lập 42 biên bản xử phạt VPHC, ban hành 42 quyết định xử phạt VPHC, tổng số tiền yêu cầu nộp phạt 113,1 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn 05 trường hợp. Cụ thể, đơn vị đã thực hiện 03 cuộc kiểm soát tải trọng xe, 13 cuộc thanh tra , 32 cuộc kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và 02 cuộc giám sát sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Qua đó, đã phát hiện 64 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Thanh tra Sở đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 06 trường hợp. Bàn giao cho chính quyền địa phương giải quyết theo thẩm quyền 26 trường hợp; tự khắc phục 30 trường hợp; đang giải quyết 02 trường hợp.

Tiến hành kiểm tra 33 giấy phép thi công do Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn cấp, 01 văn bản chấp thuận thi công của UBND huyện Pác Nặm. Trong quá trình kiểm tra, Thanh tra Sở đã đề nghị dừng thi công đối với 01 đơn vị thi công do giấy phép thi công hết hạn. Yêu cầu đại diện 01 đơn vị thi công dịch chuyển các vị trí thi công không đúng khoảng cách theo giấy phép thi công. Lập 01 biên bản VPHC đối với 01 công ty với lỗi “không bố trí người hướng dẫn, điều khiển giao thông khi thi công ở chỗ đường hẹp theo đúng quy định”...

Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm các quy định về phương tiện vận tải cũng được thực hiện quyết liệt. Đơn vị đã tiến hành kiểm tra 42 lượt phương tiện vận tải hành khách theo tuyến cố định tại các bến xe ô tô khách và trên các tuyến đường được giao quản lý. Qua thanh, kiểm tra, phát hiện và lập biên bản VPHC 06 trường hợp với các lỗi để hàng hóa trong khoang chở hành khách, không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy. Lập Biên bản VPHC đối với 02 trường hợp vi phạm quy định về vận tải hành khách theo hợp đồng. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện Ba Bể và Công an tỉnh kiểm tra điều kiện an toàn đối với các loại xuồng chở khách du lịch, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong Khu du lịch hồ Ba Bể.

Ông Nguyễn Kiều Huân, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết: “Mặc dù việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, rãnh dọc để tập kết nông, lâm sản, vật liệu xây dựng còn xảy ra trên một số tuyến đường làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT. Tình trạng tổ chức, cá nhân san, lấp, xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đất hành lang an toàn đường bộ vẫn còn phát sinh trên một số tuyến đường; các lái xe, chủ phương tiện chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông”.

Từ nay đến cuối năm, Thanh tra giao thông sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trọng tâm trọng điểm là kiểm tra xe quá tải, xe vi phạm kích thước thành thùng, bốc xếp hàng hóa tại các điểm mỏ, kho bãi; xe khách hợp đồng; vi phạm liên quan đến lắp camera, thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô kinh doanh vận tải; vi phạm hành lang an toàn đường bộ... Với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn./.