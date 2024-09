Một số trường học cho học sinh đi học trở lại

Tin liên quan Nhiều trường học tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau bão số 3

Học sinh Trường Tiểu học Sông Cầu đi học trở lại từ ngày 10/9.

Thành phố Bắc Kạn có 18/24 trường đã cho học sinh đi học trở lại. Để bảo đảm an toàn trong dạy và học, các nhà trường thực hiện công tác vệ sinh trường, lớp học, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất bảo đảm an toàn; quản lý tốt sĩ số; tuyên truyền cho phụ huynh bảo đảm an toàn trong quá trình đưa đón trẻ. Các trường mầm non đã tổ chức ăn bán trú tăng cường kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cô giáo Nông Thị Lê Trinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn chia sẻ: Sau khi xem xét các điều kiện về thời tiết, cơ sở vật chất bảo đảm, nhà trường đã tổ chức học lại từ ngày hôm nay (10/9) với hơn 900 học sinh đến lớp. Nhà trường thông báo lịch học, nhắc phụ huynh bảo đảm an toàn trong việc đưa, đón trẻ.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 09/9 có 268/289 cơ sở giáo dục cho nghỉ học toàn bộ, 01 trường tổ chức học trực tuyến (Trường THPT Chuyên Bắc Kạn). Trong ngày 10/9, toàn tỉnh có 165 cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh đi học trở lại; còn 124 trường học nghỉ toàn bộ. Các trường chưa tổ chức cho học sinh đi học trở lại là do sạt lở, lụt, đập tràn không qua được; nhiều trường bị nước tràn vào sân nên chưa thể tổ chức học.

Điểm trường Bản Cám bị ngập sau bão.

Về thiệt hại, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 17 trường và điểm trường bị sụt lún ở một số nhà bán trú, nhà để xe, nhà lớp học; 05 trường và điểm trường bị tốc mái nhà để xe, công vụ, nhà vệ sinh, nhà bán trú, thư viện; một trường bị ngập như: Điểm trường Bản Cám, Trường Mầm non Nam Mẫu (Ba Bể) bị ngập đến gần nóc, Trường Nội trú Na Rì (Na Rì) bị nước tràn vào tầng 1 phòng học bộ môn; 07 trường bị đổ tường rào; một số trường mần non hỏng thiết bị đồ chơi ngoài trời do mưa bão…

Cô Dương Thị Trúc, giáo viên dạy ở Điểm trường số 2, Trường Tiểu học thị trấn Chợ Rã (Ba Bể), gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà cấp 4 của gia đình cô ở thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa (Ngân Sơn), hiện đã bị sập tường phía sau nên người nhà phải ở tạm nhà họp thôn.

Về nhà ở của giáo viên và người lao động trong ngành, có 39 nhà bị sạt lở, tốc mái, ngập nước… do bão lũ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khuyến cáo: Theo dự báo, trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục có những đợt mưa lớn nên các đơn vị trường học không được chủ quan, tiếp tục theo dõi sát sao thời tiết, lên phương án khắc phục thiệt hại, thực hiện dọn vệ sinh trường lớp, phòng ngừa dịch bệnh bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các cơ sở giáo dục trong tỉnh khẩn trương xử lý, đề xuất xử lý kè các trường và điểm trường có hiện tượng đất bị nứt, nguy cơ sạt lở. Tiếp tục tổ chức dọn bùn đất. Sửa và làm lại mái tôn, thay mái pro xi măng để bảo đảm an toàn. Bổ sung, kiến nghị bổ sung mua sắm, thay thế bàn ghế, thiết bị dạy học do mưa bão làm hỏng để kịp thời tổ chức dạy và học…/.