Na Rì ước thiệt hại 18 tỷ đồng do bão số 3

BBK - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ đêm 06/9 đến sáng 10/9, 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Na Rì có mưa kèm theo gió lốc, gây thiệt hại ước trên 18 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Na Rì, các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên người dân thôn Lùng Pảng, Côn Minh bị nước cô lập.

Theo báo cáo của huyện Na Rì, đến chiều tối ngày 09/9, toàn huyện có 124 nhà bị thiệt hại; 20 nhà bị cô lập (tại xã Cư Lễ và Côn Minh do bị lũ ngập cầu, đường); 05 trường tại xã Kim Hỷ, Sơn Thành, Dương Sơn, Cường Lợi, Trường PTDT Nội trú huyện bị tốc mái các lớp học, đổ tường rào, ngập nước; Trạm Y tế và Trụ sở Công an xã Quang Phong, Trụ sở Công an xã Cư Lễ bị sạt lở.

Về nông, lâm nghiệp, 418ha bị ngập nước, gãy đổ, trong đó: Cây lúa là 100,8ha; cây ngô, rau màu 197ha; cây ăn quả 7,6ha; lâm nghiệp 112ha; 12ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Các tuyến đường giao thông bị sạt lở tại 81 điểm với khối lượng khoảng hơn 4.500m3 đất, đá; hư hỏng 04 cầu bê tông, trôi 04 cầu tạm… Tổng thiệt hại do bão số 3 gây ra đối với huyện Na Rì ước khoảng 18 tỷ đồng.

Người dân di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn.

UBND huyện Na Rì đã chỉ đạo các xã thị trấn huy động được gần 500 người, bao gồm lực lượng xung kích, công an xã, cán bộ, công chức, người dân tại địa phương và huy động các phương tiện như ô tô, xe máy,… hỗ trợ Nhân dân di chuyển tài sản, khắc phục các hư hỏng về nhà ở để ổn định cuộc sống; khắc phục, xử lý tạm thời các điểm giao thông bị ảnh hưởng do thiên tai đảm bảo giao thông được thông suốt.

Theo dự báo trên địa bàn vẫn có mưa nên UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong phòng, chống mưa lũ, sạt lở./.