Quyết liệt trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lực lượng QLTT tỉnh kiểm tra điều kiện kinh doanh một cơ sở trên địa bàn thành phố.

Xử lý mạnh tay các vụ vi phạm

Trong năm 2023, Cục QLTT tỉnh đã tiến hành kiểm tra tổng số 452 vụ, xử lý vi phạm hành chính 202 vụ, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,3 tỷ đồng; tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính 675 triệu đồng. Tính riêng 7 tháng đầu năm 2024, ngành kiểm tra tổng số 96 vụ, xử phạt 71 vụ, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 676 triệu đồng; tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính 163 triệu đồng.

Theo Cục QLTT, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; gia tăng các hoạt động lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ bưu chính, chuyển phát để buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; xuất khống hóa đơn, trục lợi thuế giá trị gia tăng; hàng hóa không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lực lượng QLTT kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng hóa tại huyện Chợ Mới.

Tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, gây ra nhiều diễn biến bất thường của nền kinh tế, gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, tác động đến giá cả các mặt hàng như xăng, dầu, vàng, ngoại tệ, khoáng sản, phân bón, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh…

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, công điện; các kế hoạch kiểm tra chuyên đề, văn bản chỉ đạo của cấp trên; cùng với việc nắm tình hình, đề ra giải pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng QLTT tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường bám nắm địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo ổn định thị trường hàng hoá trong toàn tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển.

Tăng trưởng kinh tế 5,45%, tình hình thị trường ổn định, tốc độ phát triển khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 7 tháng năm 2024 ước đạt 5.660,3 tỷ đồng, tăng 10,17% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 23,1 triệu USD, tăng 75,17% so với cùng kỳ năm trước... Đặc biệt, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý kịp thời một số vụ việc điển hình về khoáng sản, xăng dầu, an toàn thực phẩm được đánh giá là tiêu biểu, tạo ra dư luận tốt, nâng cao hình ảnh cũng như sự tín nhiệm của Nhân dân đối với lực lượng QLTT.

Đội QLTT số 1 kiểm tra hàng hóa tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Quyết liệt trên mặt trận chống buôn lậu

Đồng chí Trần Văn Khánh, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh thông tin: Dự báo trong những tháng cuối năm 2024, kinh tế trong nước và trong tỉnh tiếp tục đà phục hồi, phát triển tích cực. Các đối tượng sẽ tăng cường hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh, vận chuyển trái phép hàng nhập lậu, hàng giả; lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, chuyển phát nhanh để tăng cường các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, lực lượng QLTT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp bình ổn thị trường; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với diễn biến tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ; đặc biệt tập trung đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng giả, buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá, xăng dầu, đường cát, vàng, thương mại điện tử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật./.