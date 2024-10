Sáng mãi truyền thống Thủ đô Anh hùng

BBK- Hơn 200 nhân chứng trực tiếp tham gia Giải phóng Thủ đô đã sống lại những thời khắc hào hùng của mùa thu lịch sử năm xưa trong cuộc gặp mặt tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang cán bộ lão thành cách mạng, các cựu chiến binh do thành phố Hà Nội tổ chức. Truyền thống ấy tiếp tục được phát huy để xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến, hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), ngày 03/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt, tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang cán bộ lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, người có công trực tiếp tham gia Giải phóng Thủ đô trên địa bàn thành phố.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội và hơn 200 nhân chứng trực tiếp tham gia Giải phóng Thủ đô.

Tại buổi lễ, qua phóng sự với chủ đề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, các đại biểu đã ôn lại thời điểm Hà Nội cùng cả nước anh dũng đứng lên kháng chiến chống Pháp, trải qua bao gian khổ của kháng chiến 9 năm, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, đoàn quân chiến thắng trở về Giải phóng Thủ đô trong một ngày mùa thu lịch sử.

Phóng sự nhắc nhở thế hệ hôm nay về một trong những trang vàng chói lọi nhất, một hiện thân sinh động nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và bản lĩnh trí tuệ Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các nhân chứng lịch sử tham gia Ngày Giải phóng Thủ đô đã kể lại những câu chuyện xúc động và tự hào.

Cựu chiến binh Lê Văn Tính, phường Khương Mai (quận Thanh Xuân) chia sẻ: “70 năm trước, tôi là chiến sĩ liên lạc của Đại đội trưởng Nguyễn Đình Phòng, Đại đội 238, Trung đoàn Thủ đô, Sư đoàn Quân tiên phong. Chúng tôi có hơn một tháng để chuẩn bị cho ngày về Thủ đô.

5 giờ ngày 10/10/1954, đơn vị tôi từ làng Phùng (huyện Đan Phượng) tiến về Hà Nội. Nhân dân đông đảo đứng hai bên đường vẫy cờ hoa đón chào. Buổi chiều, chúng tôi tập trung ở sân Cột cờ, cùng các đơn vị bạn và nhân dân, có cả tổ chức quốc tế giám sát thi hành Hiệp định Geneve dự lễ thượng cờ.

15 giờ, còi Nhà hát thành phố nổi lên một hồi dài, Quốc ca hùng tráng vang lên, cờ Tổ quốc phấp phới bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội”.

Những lão thành Cách mạng được tiếp đón trong niềm biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ lòng tri ân các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong đã góp phần vào thành công của cuộc tiếp quản, giải phóng Thủ đô Hà Nội 70 năm trước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng thông báo với các đại biểu về thành tựu của Hà Nội trong thời gian qua: “Trong suốt 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, Thủ đô Hà Nội không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào, chiến sĩ cả nước. Thủ đô Hà Nội đang quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Hà Nội đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 410,51 nghìn tỷ đồng. 8 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 343,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ, toàn thành phố thu hút 1,4 tỷ USD vốn FDI, tăng 71% so với cùng kỳ. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục được quan tâm, đầu tư, trở thành động lực mới, nguồn lực mới cho phát triển bền vững Thủ đô; an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; thành phố luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và quan tâm người có công.

Thành phố hoàn thành trước một năm chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng huyện nông thôn mới”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng nhấn mạnh kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và biết ơn những người con ưu tú của Thủ đô đã không quản gian khổ, hy sinh, chiến đấu và trực tiếp tham gia tiếp quản, giải phóng Thủ đô, cũng như trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và mong muốn các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, lão thành Cách mạng sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lực, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến-văn minh-hiện đại./.