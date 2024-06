Thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Dự án liên kết sản xuất, sơ chế gắn với tiêu thụ sản phẩm dâu tây do HTX TM&DV Toàn Dân, xã Nam Cường (Chợ Đồn) thực hiện bước thẩm định giá để mua sắm giống, vật tư của chu kỳ sản xuất năm 2024 .

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 29/3/2024 triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2024, trong đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong năm. Đồng thời tỉnh giao các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện chương trình.

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ngành xây dựng kế hoạch năm tổ chức thực hiện chương trình theo lĩnh vực phân công phụ trách; thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện công tác kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại cơ sở; cơ quan Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, huyện thực hiện kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại cơ sở; kịp thời giải quyết cơ bản những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới cho địa phương, cơ sở. Các huyện, thành phố, các xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 được giao là 149.991 triệu đồng (trong đó nguồn vốn năm 2022, 2023 chuyển sang thực hiện và giải ngân năm 2024 là 18.483 triệu đồng; nguồn vốn phân bổ năm 2024 là 131.508 triệu đồng). Tính đến thời điểm 31/5, toàn tỉnh đã giải ngân được 27.160 triệu đồng, đạt 18% kế hoạch.

Hiện nay huyện Chợ Đồn đang triển khai thực hiện 08 dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tiến độ các dự án đang thực hiện bước thẩm định giá để mua sắm giống, vật tư của chu kỳ sản xuất năm 2024 gồm: Dự án chuỗi liên kết nuôi vịt siêu thịt thương phẩm do HTX Phương Đông chủ trì; Dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nấm sò, nấm mộc nhĩ của HTX Thành Công; Dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ củ kiệu do HTX An Bình thực hiện; Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cây hồng không hạt do HTX Tân Phong làm chủ; Dự án liên kết sản xuất, sơ chế gắn với tiêu thụ sản phẩm Dâu Tây của HTX TM&DV Toàn Dân; Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu Cát Sâm của HTX Quỳnh Trang; Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gà Lạc Thủy thương phẩm của HTX Toàn Thắng; Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm khoai tây Marabel của HTX Nam Cường.

Nhờ nguồn vốn của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay mạng lưới hạ tầng cơ sở thiết yếu vùng nông thôn được hoàn thiện, làm thay đổi diện mạo làng quê, tạo tiền đề để kinh tế - xã hội phát triển. Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phấn đấu năm 2024 thực hiện 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 152 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới; duy trì thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Vì vậy, giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên là sử dụng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; đồng thời thực hiện tốt cơ chế đầu tư đặc thù trong xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Tập trung hỗ trợ cho phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp. Chú trọng xã hội hóa để huy động thêm các nguồn lực khác đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng cơ chế lồng ghép, sử dụng nguồn vốn đầu tư hợp lý ở các địa phương, trong đó ưu tiên cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện chương trình./.