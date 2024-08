Bạch Thông dồn sức xây dựng nông thôn mới

Những con đường liên thôn trên địa bàn huyện Bạch Thông được đầu tư bê tông khang trang tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại thuận tiện.

Hiện nay, toàn huyện có 05 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Dương Phong, Cẩm Giàng, Quân Hà, Tân Tú; trong đó 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Quang Thuận); 18 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện phấn đấu năm 2024 các xã Lục Bình, Vi Hương, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Mỹ Thanh đạt chuẩn nông thôn mới; xã Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với mục tiêu trên, ngay từ đầu năm 2024, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ, đề ra các giải pháp toàn diện, đảm bảo tính khả thi phù hợp với điều kiện của địa phương; lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn đều được biết, từ đó vận động Nhân dân tham gia bằng những việc làm cụ thể như: Tham gia ngày công, hiến đất để làm đường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Đến nay, hạ tầng nông thôn của huyện được cải thiện rõ nét, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Những tuyến đường liên xã, liên thôn đã được bê tông, nhựa hóa, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện. Tổng số chiều dài đường xã, liên xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện gần 169km. Trong đó nhựa hoá 8,8km, bê tông hóa trên 140km; tổng số chiều dài đường trục thôn, liên thôn trên 81km, trong đó được cứng hoá trên 70km... Tổng số hộ dân trên địa bàn huyện được sử dụng điện lưới quốc gialà 8.625/8.680 hộ, đạt 99,36%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng hằng năm. Huyện thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo các xã giảm đáng kể. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững, diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng phát triển toàn diện.

Đến nay toàn huyện có 4/9 tiêu chí đã đạt cụ thể như: Giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công. Còn lại 5 tiêu chí chưa đạt là quy hoạch, y tế - văn hóa - giáo dục, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống.

Theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, hiện nay các xã đã đạt trung bình từ 10 - 13 tiêu chí. Một số xã còn gặp khó khăn về tiêu chí thu nhập và nghèo đa chiều. Để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí cho những xã kịp về đích đạt chuẩn nông thôn mới, thời gian qua, huyện đã đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai các dự án liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, gồm: Dự án liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm thịt lợn bản địa; Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm dược liệu chè hoa vàng; Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trâu, bò sinh sản; Dự án phát triển sản xuất gắn với liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi lợn sinh sản bản địa. Đối với các dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trồng và tiêu thụ khoai tây nguyên liệu; Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trâu sinh sản tại xã Đôn Phong…

Theo ông Hoàng Văn Kiệm, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông, bên cạnh những thuận lợi thì việc triển khai chương trình này còn nhiều hạn chế như: Huy động nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu, nguồn lực xây dựng NTM mới chủ yếu vẫn từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vận động từ ngân sách địa phương, doanh nghiệp và người dân còn hạn chế. Các chỉ tiêu chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn tỷ lệ đạt còn thấp. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn và thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt thấp. Các tiêu chí đề ra theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới rất cao so với xuất phát điểm thực tế của huyện. Bên cạnh đó, cấp ủy đảng, chính quyền một số xã chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, nội dung của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, thiếu chủ động, sáng tạo trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, còn tư tưởng thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Để Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, huyện Bạch Thông cần tiếp tục phát huy vai trò chủ thể và trách nhiệm của người dân, nhất là vai trò “dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, tạo điều kiện để Nhân dân bàn bạc, đóng góp ý kiến và quyết định những công việc liên quan đến lợi ích của dân trong xây dựng nông thôn mới. Phát huy tối đa trí tuệ, tâm huyết, công sức, nguồn vốn của mỗi người dân cùng với chính quyền địa phương trong thực hiện. Huyện đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu và thị trấn Phủ Thông đạt chuẩn đô thị văn minh./.