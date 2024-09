Thực hiện hiệu quả tiêu chí trường học, giáo dục và đào tạo trong xây dựng nông thôn mới

Trường PTDT nội trú THCS Chợ Mới đạt trường chuẩn Quốc gia.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trường học tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tiêu chí do ngành phụ trách. Để thực hiện tiêu chí trường học, ngành Giáo dục tỉnh đã chủ động triển khai công tác rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới trường học đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có 281 trường ở các cấp học trong đó có 130 trường đạt chuẩn quốc gia.

Trường lớp khang trang là điều kiện thuận lợi trong công tác dạy và học. (Ảnh học sinh Trường THCS Bắc Kạn).

Đến nay, trong số 24 xã thuộc kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2024 của tỉnh, có 08 xã đạt tiêu chuẩn về trường học (Lục Bình, Sỹ Bình, Yên Hân, Côn Minh, Văn Lang, Đức Vân, Bộc Bố, Giáo Hiệu); các xã còn lại đang triển khai thực hiện đầu tư để đảm bảo cơ sở vật chất các trường học và có 08 trường học nằm trong lộ trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2024, cụ thể: TH&THCS Vi Hương, TH&THCS Vũ Muộn (Bạch Thông), Mầm non Mỹ Phương, Mầm non Yến Dương (Ba Bể), Mầm non Nam Cường, Mầm non Tân Lập, TH&THCS Yên Phong (Chợ Đồn), TH&THCS Xuân Dương (Na Rì).

Bên cạnh đó, để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đối với tiêu chí về giáo dục và đào tạo, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục học sinh, vận động học sinh bỏ học ra lớp, học sinh hoàn thành chương trình cấp học tham gia học tập ở cấp học tiếp theo, thực hiện tốt việc duy trì sĩ số học sinh; tiếp tục thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở theo hướng tăng tỉ lệ học sinh vào học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi ra lớp, người mù chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 ra học các lớp xóa mù chữ, trong đó đặc biệt quan tâm đến người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em gái.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Bắc Kạn mở được 47 lớp xoá mù chữ với 1.056 học viên tham gia. 100% học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024. Đến nay, cơ bản các xã thuộc kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2024 đạt tiêu chí về giáo dục và đào tạo.

Theo ông Đoàn Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Sở GD&ĐT đã chủ động, tích cực vào cuộc để hoàn thành tiêu chí trường học. Cụ thể, Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới đối với tiêu chí liên quan đến giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trong toàn ngành chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 trong toàn ngành.

Tăng cường công tác tham mưu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới do ngành phụ trách. Tích cực phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận và cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia theo quy định”./.