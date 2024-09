[Tin cập nhật] DIỄN BIẾN CƠN BÃO SỐ 3 - YAGI 2024

18h40: Mưa kèm gió lớn vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh.

Cánh đồng lúa xã Bằng Phúc, nhiều diện tích bị gió thổi gãy đổ (nguồn: Thu Phương)

Trong buổi kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại huyện Na Rì của liên Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường sáng nay (07/9), tại ta luy thôn Khu Chợ, xã Xuân Dương xuất hiện vết nứt dài 15m, chỗ rộng nhất khoảng 0,5m.

Vết nứt xuất hiện tại trên phần mái ta luy dương của khu dân cư Khu Chợ, xã Xuân Dương, huyện Na Rì.

Chiều nay 07/9, gió lớn và mưa tiếp tục xuất hiện tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Giớ lớn tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông chiều tối 07/9 (nguồn: Mộc Lan)

17h ngày 07/9, lãnh đạo huyện Bạch Thông đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương trên địa bàn chủ động ứng phó với bão số 3.

Công tác chuẩn bị phương tiện và nhân lực chống bão của Quân khu 1 (Ảnh: Lương Ngọc Thắng)

Trên nhiều tuyến đường giao thông, các điểm sạt lở từ những đợt mưa trước có nguy cơ tiếp tục sạt lở, người tham gia giao thông cần hết sức cẩn trọng. Không nên ra đường, lưu thông nếu không thực sự cần thiết.

Đầu giờ chiều nay (07/9), bão số 3 đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh – Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Gió bão đã quật đổ nhiều cây lớn, đánh chìm tàu, giật tung mái tôn, làm vỡ cửa kính ở nhiều địa phương.

10h ngày 07/9: Bão số 3 ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông Đông Nam; cách Quảng Ninh khoảng 570km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

Đến 07 giờ sáng ngày 07/9/2024, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ; cách Quảng Ninh - Thái Bình khoảng 150km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 giật cấp 17. Bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp.

Sáng 07/9, Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đi kiểm tra quân số trực, triển khai lực lượng, phương án, vật chất cần thiết ứng phó cơn bão số 3 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn kiểm tra phương tiện, trang thiết bị ứng phó với bão.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Bắc Kạn sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Lực lượng tiền phương gồm 100 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

CÁC NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG TỈNH KHẨN TRƯƠNG PHÒNG, CHỐNG BÃO SỐ 3

* Ngành GD&ĐT: Trước diễn biến của cơn bão số 3, để chủ động phòng tránh, ứng phó, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 07/9; chỉ đạo không tổ chức các hoạt động vào thứ Bảy ngày 07/9 và Chủ nhật ngày 08/9/2024. Chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức củng cố cơ sở vật chất, trường lớp học để tránh bão.

Chằng buộc các cửa phòng học.

Sử dụng bạt che đậy kín các trang thiết bị dạy học.

Chiều 06/9, Đoàn công tác của Công an tỉnh do Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống bão Yagi tại các đơn vị gồm: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Cảnh sát giao thông và Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn.

Lãnh đạo Công an tỉnh họp, kiểm tra công tác phòng chống bão số 3.

Huyện Chợ Mới chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân di dời tài sản, hạ thấp mực nước các ao hồ nuôi thủy sản để tránh bão. Người dân chấp hành tích cực trên tinh thần khẩn trương, chạy đua với thời gian.

UBND huyện Chợ Mới họp phòng chống bão số 3.

Người dân Chợ Mới di dời tài sản, máy móc tới nơi an toàn.

Hạ thấp mực nước các ao nuôi thủy sản.

Tại thành phố Bắc Kạn, UBND thành phố tổ chức cưa cắt tỉa các cây xanh có nguy cơ bị gãy đổ, tránh xảy ra sự cố khi bão đến.

Thành phố Bắc Kạn cắt các cành cây lớn để tránh đổ gãy, gây tai nạn khi bão đến.

Tại huyện Ngân Sơn, Ban Chỉ huy PCTT huyện Ngân Sơn tổ chức họp khẩn, tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai.

Ban Chỉ huy PCTT huyện Ngân Sơn tổ chức họp khẩn, phân công nhiệm vụ các thành viên và tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại cơ sở và các điểm xung yếu.

Chiều tối ngày 06/9, tại tỉnh Bắc Kạn đã có mưa kèm gió lớn, khiến một số cây ven đường giao thông bị gãy đổ. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, đồng loạt các địa phương trong tỉnh đã tổ chức họp khẩn. Thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra việc chuẩn bị chống bão ở cơ sở.

CHỈ ĐẠO KỊP THỜI CỦA TỈNH ỦY, UBND TỈNH ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 3

* Ngày 04/9/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ra Công điện số 08/CĐ-UBND về việc triển khai ứng phó bão số 3.

* Thực hiện Công điện số 87/CĐ-TTg ngày 05/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 06/9/2024, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ký Văn bản chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024.

Văn bản nhấn mạnh: Bí thư các huyện ủy, thành ủy phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão, lũ dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản.

* Sáng 07/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ban hành Công điện số 10/CĐ-UBND gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự; Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão.

HOÀN LƯU BÃO SỐ 3 ĐẾN RẤT SỚM, GÂY NHIỀU THIỆT HẠI

Ngày 06/9: Khi bão tiến gần đất liền, nhiều tỉnh thành phố đã xảy ra mưa, lốc, gây thiệt hại về người và tài sản:

Tại Hà Nội, hoàn lưu trước bão số 3 đã gây mưa lốc khiến 01 người chết, 06 người bị thương, 226 cây xanh đổ gãy.

Hiện trường một vụ cây xanh bật gốc, đổ xuống đường khiến 01 người chết, 01 người bị thương tại đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai), Hà Nội.

KHỞI PHÁT CỦA CƠN BÃO SỐ 3 - YAGI:

* Ngày 02/9 bão YAGI mạnh cấp 6 bắt đầu tiến vào Biển Đông

* Ngày 04/9, sau khi vài biển Đông, cơn bão này dần tăng cường độ và mạnh thêm tới 8 cấp.

* Ngày 05/9, bão YAGI đạt cấp siêu bão với cường độ đạt cấp 16, giật trên cấp 17 (duy trì cấp độ đỉnh này tới hơn 01 ngày, là thời gian khá dài đối với một cơn bão trên Biển Đông trong lịch sử).

Bão số 3 (YAGI) trở thành siêu bão có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm gần đây hoạt động trên Biển Đông.