Trao quà, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng thiên tai tại huyện Ba Bể

BBK - Đoàn công tác từ thiện của Phòng Hậu cần của hai đơn vị gồm Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp tổ chức trao quà, ủng hộ kinh phí cho trường học và các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 tại các xã Quảng Khê, Thượng Giáo, Cao Thượng (Ba Bể).

Đoàn công tác tặng quà tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể.

Tặng quà cho Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Cao Thượng.

Đoàn đã trao quà gồm tiền mặt trị giá 1,5 triệu đồng/suất cho 30 hộ gia đình bị thiệt hại do sạt lở đất, phải di dời khẩn cấp của xã Thượng Giáo; 07 suất cho 07 hộ bị thiệt hại do sạt lở đất, phải di dời khẩn cấp của xã Quảng Khê, huyện Ba Bể. Trao tặng Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Cao Thượng 01 máy lọc nước, 15 cây quạt điện, 650 cuốn vở, 700 chiếc bút bi. Tổng giá trị các phần quà khoảng 70 triệu đồng, do CBCS Phòng Hậu cần Công an thành phố Hải Phòng tài trợ./.