Trường Mầm non Mỹ Phương chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng

Đoạn đường đất dẫn lên cổng Trường Mầm non Mỹ Phương khá trơn trượt khi có mưa.

Theo ông H.V.T- người dân xã Mỹ Phương cho biết: "Gia đình có cháu đang theo học tại Trường Mầm non Mỹ Phương (trường chính cũ). Năm nay do số lượng học sinh ở trường tăng, nên nhà trường đang phân luồng học sinh đi các điểm trường để học. Do đó cháu tôi dự kiến phải di chuyển sang của học ở điểm trường Mỹ Vi (cách xa trường chính khoảng 2km). Trong khi đó, tôi thấy Trường Mầm non đã xây dựng xong từ năm 2022 nhưng không biết vì sao vẫn đến nay vẫn chưa thể đưa học sinh vào học. Mong muốn của các bậc phụ huynh hiện nay là các cấp có thẩm quyền sớm hoàn thiện các hạng mục để sớm đưa trường vào hoạt động".

Phía ngoài cổng Trường Mầm non Mỹ Phương.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Trường Mầm non xã Mỹ Phương cho biết: Đến thời điểm này, công trình xây trường giai đoạn 1 đã thi công xong, giai đoạn 2 chưa thực hiện. Hiện công trình còn thiếu nhiều hạng mục nên chưa bảo đảm các điều kiện hoạt động như: Đường lên trường cơ bản là đường đất, ngày mưa trơn trượt không bảo đảm an toàn; hệ thống điện chưa được đấu nối; chưa có nhà hiệu bộ; chưa có khu vực bếp ăn; một phần tường rào chưa xây dựng xong… Do đó năm học này, các trẻ vẫn phải tiếp tục học ở Trường Mầm non Mỹ Phương cũ và các điểm trường.

Ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể.

Năm học 2024 - 2025, nhà trường có 07 nhóm lớp với tổng số 197 học sinh. Trong đó, trường chính 04 lớp, tổng số học sinh 123 trẻ; điểm trường Thạch Ngõa 25 trẻ; điểm trường Mỹ Vi 02 lớp, tổng số học sinh 49 trẻ.

Công trình Trường Mầm non xã Mỹ Phương giai đoạn 1.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình Trường Mầm non Mỹ Phương có chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể. Mục tiêu đầu tư là tạo điều kiện thuận lợi để con em đồng bào dân tộc được đi học đúng độ tuổi, học tập trong môi trường tốt, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, đáp ứng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc gia về giáo dục, đồng thời góp phần xây dựng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Khoảng sân trường chưa được láng nền nên còn ẩm ướt, trơn trượt.

Nội dung xây dựng và quy mô xây dựng giai đoạn 1 gồm: San nền tạo mặt bằng, xây mới nhà lớp học 2 tầng 08 phòng, xây dựng nhà bảo vệ, nhà để xe, cổng và tường rào; loại công trình dân dụng cấp III; tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2022 – 2024.

Một số đồ dùng, đồ chơi chờ lắp đặt, sử dụng.

Ngày 04/7/2024, UBND huyện Ba Bể ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Mỹ Phương (giai đoạn 2); chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể. Quy mô đầu tư xây dựng gồm: Xây dựng mới nhà hiệu bộ 02 tầng, xây dựng mới khu bếp ăn, xây dựng mới phòng đa năng và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2023 – 2025.

Hiện nay, huyện Ba Bể đang chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện các bước trình tự, thủ tục để khẩn trương triển khai xây dựng công trình, sớm đưa vào sử dụng./.