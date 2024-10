Giúp công đoàn viên khắc phục hậu quả sau bão

Công đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn ủng hộ Nhân dân tỉnh Bắc Kạn khắc phục hậu quả bão số 3.

Ngày 16/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh thành lập 02 đoàn công tác tới tặng quà 12 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động bị thiệt hại về nhà ở, tài sản, thuộc diện phải di dời khỏi nơi ở do bão số 3 tại Chợ Đồn và Ba Bể. Đoàn trao 39 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động khắc phục hậu quả bão lũ. Chị Nông Thị Xuyến, đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Tân Lập (Chợ Đồn) xúc động chia sẻ: “Nhà tôi bị ngập sâu trong nước lũ làm cho tường nhà bị nứt, tài sản bị hư hỏng khiến gia đình gặp rất nhiều khó khăn. May mắn được đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên, trao kinh phí hỗ trợ giúp tôi thêm vững tâm hơn vì luôn có tổ chức công đoàn đồng hành và hỗ trợ kịp thời”.

Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh, tính đến ngày 20/9, ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) làm 01 đoàn viên bị thương khi dọn dẹp nhà bị ngập nước; trên 310 nhà ở bị hư hỏng, tốc mái, sạt lở, ngập nước, lũ cuốn trôi; 25 nhà làm việc, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bị hư hỏng, tốc mái, sạt lở, ngập nước. Ước tổng thiệt hại tài sản là hơn 8 tỷ đồng.

Trước tình hình bão lũ phức tạp, LĐLĐ tỉnh thường xuyên thăm nắm tình hình tại cơ sở, chỉ đạo khắc phục hậu quả kịp thời. Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền huy động đoàn viên, người lao động hỗ trợ khắc phục các hư hỏng về nhà ở, di dời khẩn cấp đến nơi an toàn đối với nhà của đoàn viên bị sạt lở, ngập lụt và có nguy cơ bị sạt lở, ngập lụt cao. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn vận động ủng hộ, khắc phục hậu quả, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do bão. Đồng thời, thống kê danh sách các trường hợp này để các cấp công đoàn hỗ trợ.

Công đoàn Công ty Cổ phần và Đầu tư Govina (Chợ Mới) hỗ trợ trên 14 triệu đồng từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn tài trợ khác cho 07 đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng của bão số 3.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đồng loạt có nhiều hoạt động hỗ trợ nhanh chóng cho đoàn viên, người lao động khắc phục hậu quả thiên tai. Cụ thể, LĐLĐ huyện Ba Bể hỗ trợ 06 nhà bị hư hỏng với số tiền 03 triệu đồng. Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ 01 nhà bị hư hỏng nặng với số tiền 05 triệu đồng; trao 05 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho Điểm trường Bản Cám, thuộc Trường Mầm non Nam Mẫu (Ba Bể); trao thiết bị, đồ dùng dạy học trị giá trên 41 triệu đồng cho Điểm trường Tiểu học Bản Cám và tiền mặt 8,8 triệu đồng cho Điểm trường Hồng Mú, thuộc Trường TH&THCS Giáo Hiệu (Pác Nặm) từ nguồn của Công đoàn ngành Giáo dục TP. Hồ Chí Minh…

Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công đoàn cấp trên, đoàn viên, người lao động toàn tỉnh ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 với số tiền trên 2 tỷ đồng. Hỗ trợ, thăm hỏi đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 225 triệu đồng.

Hiện tại, tổ chức công đoàn toàn tỉnh vẫn đang cập nhật, thống kê tình hình thiệt hại; ưu tiên nguồn lực, vận động thêm nguồn lực để giúp đỡ nhiều đoàn viên, người lao động chịu thiệt hại do bão.

Sự quan tâm, sẻ chia của các cấp công đoàn tỉnh Bắc Kạn là nguồn động viên quý báu, thiết thực, kịp thời đối với đoàn viên, người lao động chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3. Đồng thời, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, sự đùm bọc, giúp đỡ nhau trong khó khăn, giúp người lao động thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn./.