Ấm áp những căn nhà Đại đoàn kết ở Ba Bể

BBK - Từ nguồn "Quỹ hỗ trợ vì người nghèo" , Công an huyện Ba Bể đã xây dựng và bàn giao 99 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Các công trình không những giúp người nghèo "an cư lạc nghiệp" mà còn thể hiện sự quan tâm, tương thân, tương ái trên tinh thần "không để ai bỏ lại phía sau" của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước.

Niềm vui trong căn nhà mới

Với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thì việc có căn nhà mới kiên cố, khang trang để "an cư" vốn không đơn giản. Tuy nhiên, từ sự quan tâm của toàn xã hội cùng các nguồn lực đầu tư, nhiều hộ nghèo đã có nhà mới, tạo tiền đề để "an cư".

Chị Nình Thị Thập, thôn Nà Đúc, xã Địa Linh, huyện Ba Bể luôn canh cánh trong lòng bởi căn nhà cũ bằng gỗ của mình đã xuống cấp nhưng do ở một mình, sức lao động không có, dù tần tảo cũng chỉ đủ ăn nên việc xây dựng căn nhà kiên cố là giấc mơ xa vời. Khi biết hộ mình được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trong năm nay, chị Thập đã có thể yên tâm, tuổi già cũng đỡ nhọc nhằn suy nghĩ.

Vợ chồng anh Hoàng Bế Sỹ, thôn Pác Nghè, xã Địa Linh, huyện Ba Bể dù rất chăm chỉ lao động nhưng do ở nông thôn, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp nên kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc xây dựng một căn nhà kiên cố cho cả gia đình trú mưa nắng là việc nằm ngoài khả năng của vợ chồng anh. Từ sự hỗ trợ của Công an huyện, của xã và Nhân dân trong thôn, gia đình anh Sỹ đã được xây tặng căn nhà Đại đoàn kết.

Ngôi nhà mới của gia đình anh Hoàng Bế Sỹ, xã Địa Linh.

Gắn kết tinh thần đoàn kết

Từ khi triển khai chương trình xây dựng 500 nhà ở cho người nghèo do Công an tỉnh phụ trách thực hiện, Công an huyện Ba Bể đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn rà soát, lựa chọn các hộ nghèo khó khăn về nhà ở không có khả năng đối ứng để thực hiện xây tặng nhà theo hình thức “Chìa khóa trao tay”. Huyện Ba Bể được hỗ trợ xây dựng 99 căn nhà, kinh phí 60 triệu đồng/nhà.

Đến nay, lực lượng công an đã hoàn thành xây dựng nhà và bàn giao cho người dân, đem lại cuộc sống ổn định cho những hộ thụ hưởng. Trong quá trình dựng nhà cho người nghèo còn gặp nhiều khó khăn như mặt bằng, một số hộ nghèo có diện tích đất không phù hợp, thêm nữa đa phần hộ nghèo sống ở vùng cao nên việc san nền đòi hỏi lực lượng công an phải huy động nhiều nhân lực hỗ trợ... Mỗi căn nhà mới được xây dựng mang dấu ấn và chứa đựng tình cảm của lực lượng công an huyện Ba Bể nói riêng và lực lượng công an nói chung với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, chung tay thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Phạm Quốc Trung, Trưởng Công an huyện Ba Bể chia sẻ.

Trong mỗi ngôi nhà Đại đoàn kết luôn có ảnh Bác Hồ.

Mỗi căn nhà dù nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình, không chỉ giúp người nghèo an cư mà còn tạo động lực, tiếp thêm sức mạnh để các gia đình được hỗ trợ vươn lên trong cuộc sống./.