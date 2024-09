ATK Chợ Đồn phát huy truyền thống, xây dựng quê hương

BBK - Không chỉ ghi dấu những trang sử hào hùng là vùng an toàn khu những năm kháng chiến, mà nay, với tinh thần “Phát huy truyền thống, xây dựng quê hương”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chợ Đồn đang nỗ lực không ngừng để thực hiện các mục tiêu phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thăm và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ và Nhân dân huyện Chợ Đồn tại Hội Xuân ATK 2024.

Mảnh đất giàu truyền thống cách mạng

Với vị trí chiến lược quan trọng, Chợ Đồn được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn làm một trong những vùng An toàn khu kháng chiến. Quần thể di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn bao gồm 25 điểm di tích, tập trung tại 3 xã: Lương Bằng, Nghĩa Tá và Bình Trung, có tuyến Quốc lộ 3C chạy qua. Các điểm di tích đều ghi dấu sự kiện lịch sử cách mạng, là nơi ở và làm việc của Bác Hồ và các cơ quan của Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ... trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954). Quần thể di tích lịch sử ATK Chợ Đồn được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt đây là niềm tự hào đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn nói chung, huyện Chợ Đồn nói riêng. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của tinh thần kiên cường, bất khuất của quân và dân Chợ Đồn.

Truyền thống cách mạng vẻ vang của Chợ Đồn đã được hun đúc qua nhiều thế hệ, trở thành nguồn động lực mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương ngày nay. Nhân dân Chợ Đồn không chỉ tự hào về lịch sử hào hùng mà còn quyết tâm phát huy tinh thần cách mạng, xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế

Tự hào với truyền thống quê hương, lớp lớp thế hệ của Chợ Đồn luôn nỗ lực không ngừng để góp sức của mình trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương. Cấp ủy, chính quyền huyện đã chỉ đạo sát sao các xã, thị trấn trong công tác sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số. Các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đã được thực hiện đạt và vượt kế hoạch, riêng từ đầu năm đến nay, thực hiện diện tích gieo cấy lúa vụ xuân đạt 99,58% kế hoạch và diện tích trồng ngô đạt 97,29%. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, đặc biệt đàn trâu đạt hơn 5.000 con, là nguồn lực kinh tế quan trọng của địa phương.

Công tác trồng rừng được triển khai hiệu quả, hiện toàn huyện có khoảng 14.000ha rừng trồng, chủ yếu là trồng cây mỡ, keo, quế... kinh tế rừng đã và đang giúp bà con nông dân huyện Chợ Đồn có kinh tế ổn định, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Việc quản lý, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên giao khoán cũng được thực hiện tốt, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và chống biến đổi khí hậu.

Huyện Chợ Đồn cũng đang triển khai quyết liệt các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN. Dù việc giải ngân còn chậm, nhưng các chương trình, dự án này đang tạo ra những thay đổi tích cực, giúp người dân thoát nghèo, nâng cao đời sống và phát triển kinh tế.

Cùng với nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tại Chợ Đồn cũng đang phát triển với những bước tiến vững chắc. Bên cạnh đó, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì ổn định. Các phiên chợ đêm và các sự kiện xúc tiến thương mại đã góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương, tạo thêm nguồn thu cho người dân và doanh nghiệp.

Cải cách hành chính được Chợ Đồn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Huyện đã đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân mà còn tăng cường sự minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn, chia sẻ: “Chúng tôi luôn chú trọng cải cách hành chính, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Huyện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử để nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân”.

Truyền thống ATK Chợ Đồn gắn liền với vai trò quan trọng trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, tinh thần đó tiếp tục được duy trì trong công tác bảo vệ an ninh, quốc phòng. Huyện đã duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các sự kiện lớn, và thực hiện tốt công tác tuyển quân. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn cho Nhân dân.

Với những thành tựu đã đạt được, Chợ Đồn đang trên đà phát triển mạnh mẽ, vừa giữ vững bản sắc truyền thống của vùng đất ATK anh hùng, vừa không ngừng đổi mới để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.