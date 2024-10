Bắc Kạn: 01 nông dân và 01 HTX được vinh danh xuất sắc toàn quốc năm 2024

Tỉnh Bắc Kạn vinh dự có bà Phạm Thị May, thôn Phiêng Luông, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024.

Khai thác thế mạnh về đất đồi rừng tại địa phương, gia đình bà May đã xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh là trồng rừng, chế biến vận chuyển và khai thác lâm sản. Hằng năm, từ mô hình này đã giúp gia đình bà May có doanh thu trừ chi phí đạt khoảng 4,8 tỷ đồng. Hiện, gia đình bà sở hữu 20ha rừng trồng. Từ mô hình phát triển kinh tế của gia đình đã tạo việc làm thời vụ cho 40 lao động tại địa phương. Nhờ sự nỗ lực, vươn lên trong phát triển kinh tế và tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, từ năm 2019 – 2023 gia đình bà May liên tục được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.