Bắc Kạn phấn đấu duy trì, nâng cao tỉ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp

Đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Hội nghị triển khai tới đại biểu Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2024 - 2025; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với ngành Giáo dục và Đào tạo; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025; triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm học mới; các hướng dẫn về việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh, các khoản thu, chi đầu năm học, thực hiện thu học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non; chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục mầm non.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Đào Thị Mai Sen, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sau hội nghị tập huấn, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường mầm non trong tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2024-2025 của đơn vị theo văn bản hướng dẫn của Bộ cũng như của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Bảo đảm duy trì và nâng cao tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp và hoàn thành các chỉ tiêu về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ về phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống còn 3%, trẻ em thể thấp còi xuống dưới 4%; duy trì 100% trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non). Huy động tối đa trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi ở những nơi có điều kiện, giữ vững tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Đẩy mạnh rà soát, sắp xếp phát triển trường, lớp mầm non đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ. Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng trẻ em mầm non…/.