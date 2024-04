Bắc Kạn phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024

BBK - Sáng 16/4, tại huyện Chợ Đồn, Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

Dự lễ phát động có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, đoàn viên, thanh niên và học sinh… trên địa bàn huyện.

Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 có chủ đề “Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về ATTP; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP.

Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, nhiều hoạt động hưởng ứng sẽ được triển khai trên toàn địa bàn tỉnh, như: Tổ chức lễ phát động, diễu hành, tuyên truyền; triển khai chiến dịch truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành ATTP.

Thời gian qua, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả nổi bật, như: Sự phối hợp của các ngành được phân công quản lý an toàn thực phẩm ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm được tăng cường.

Tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh những năm gần đây giảm nhưng vẫn cao so với toàn quốc và không bền vững. Năm 2020 toàn tỉnh xảy ra 05 vụ ngộ độc thực phẩm với 42 người mắc, 02 người tử vong. Năm 2021 xảy ra 02 vụ ngộ độc thực phẩm với 84 người mắc, không có tử vong. Năm 2022 xảy ra 03 vụ ngộ độc thực phẩm với 19 người mắc, 01 người tử vong. Năm 2023 xảy ra 03 vụ ngộ độc thực phẩm với 26 người mắc, không có tử vong. Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm năm 2023 tính trên 100.000 dân là 7,96.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý, kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy làm công tác an toàn thực phẩm các cấp. Ban Chỉ đạo ATTP huyện, xã và các thành viên phải tích cực, thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất thực phẩm an toàn, tập trung các sản phẩm chủ lực của tỉnh đạt OCOP theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, số lượng lớn đáp ứng được nhu cầu thị trường, đảm bảo truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Tránh tình trạng bị hàng giả, hàng nhái trà trộn gây mất thương hiệu sản phẩm thực phẩm.

Đẩy mạnh quy hoạch, xây dựng và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, vùng chăn nuôi và giết mổ tập trung; hình thành và phát triển chuỗi về nông nghiệp sạch, hữu cơ; ứng dụng công nghệ cao trong kiểm soát ATTP ngay từ các yếu tố đầu vào; liên kết sản xuất, tiêu thụ với phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm ATTP từ khâu cấp phép, quản lý.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về ATTP. Tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là tại các bếp ăn tập thể, trường học. Chủ động giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm theo các chuyên đề trọng tâm và các sản phẩm có mối nguy ô nhiễm cao trên địa bàn. Nâng cao năng lực hệ thống Labo kiểm nghiệm ATTP của ngành Y tế để tăng cường công tác hậu kiểm chất lượng sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường...

Sau lễ phát động, các đơn vị, ban, ngành, đoàn viên, thanh niên đã tham gia diễu hành hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 trên các tuyến đường của thị trấn Bằng Lũng./.