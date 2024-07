Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, BHXH tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đến hết tháng 6/2024, toàn tỉnh Bắc Kạn có 316.378 người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trong đó: 23.306/24.125 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 96,6% kế hoạch năm; 9.151/18.354 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 49,9% kế hoạch năm; 17.478/18.172 người tham gia BHTN, đạt 96,2% kế hoạch năm; 307.227/317.150 người tham gia BHYT, đạt 96,9% kế hoạch năm 2024.

Tổng số thu BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT, BHTN trên toàn tỉnh là trên 429,8 tỷ đồng, đạt 49,3% kế hoạch năm, tăng hơn 60,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023; Cấp mới 692 sổ và cấp lại 1.472 sổ BHXH; in, cấp mới, gia hạn và cấp lại 75.865 thẻ BHYT.

Công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHTN đảm bảo đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng. Tính đến ngày 30/6/2024, số đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng là 11.005 người, tăng 49 người so với cùng kỳ năm 2023. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết 6.185 hồ sơ, giảm 716 hồ sơ (10,4%) so với cùng kỳ năm 2023. Số lượt người khám chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán đến hết 30/6/2024 là 295.333 lượt, tăng 4.665 lượt so với cùng kỳ năm 2023, với số tiền chi BHYT là hơn 143 tỷ đồng, tăng hơn 16 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nêu những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp thu BHXH của các đơn vị; công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn; công tác tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm…

6 tháng cuối năm, BHXH tỉnh tập trung hoàn thành các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao. Trong đó, thực hiện tốt công tác quản lý thu và tăng cường các biện pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng. Đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục khai thác dữ liệu các đơn vị đăng ký mới do cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp để hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo kịch bản đã xây dựng và theo chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT. Thực hiện tốt công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; công tác chi trả, giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký tài khoản cài đặt ứng dụng BHXH số - VssID và vận động, khuyến khích người nhận chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM cá nhân.

Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp nhận và giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) về BHXH, BHYT, BHTN. Tích cực hỗ trợ, hướng dẫn đơn vị, cá nhân thực hiện các TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công ngành BHXH Việt Nam.../.