Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 18 (khóa XII)

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Qua thảo luận tại tổ, đã có 59 lượt ý kiến tham gia vào các văn bản trình tại hội nghị. Đối với dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2024, đại biểu đồng tình với các kết quả đạt được, ghi nhận những nỗ lực của toàn tỉnh để đạt mức tăng trưởng 7,4%, đồng thời chỉ rõ một số khó khăn, nguyên nhân, hạn chế như: Tình hình thiên tai diễn ra phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề, tác động lớn đến chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng của ngành nông nghiệp chưa cao do dịch tả lợn châu Phi. Chỉ tiêu thu nhập khó thực hiện, ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại một số địa phương triển khai chậm do vướng thủ tục về đất đai; một phần do cấp ủy, chính quyền chưa sát sao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, còn lúng túng, sợ sai; người dân một số địa phương còn tâm lý ỷ lại. Chỉ tiêu thu ngân sách đạt thấp do nguồn thu từ đất gặp khó khăn.

Việc thực hiện các dự án, nhất là dự án giao thông trọng điểm gặp khó khăn do thời tiết, địa hình phức tạp và khan hiếm vật liệu xây dựng; một số nhà thầu chây ì, chậm trễ. Việc triển khai các cụm công nghiệp Chu Hương, Cẩm Giàng, Vằng Mười còn gặp khó khăn trong việc tạo quỹ đất. Chỉ tiêu trường học đạt chuẩn không đạt do thiếu nguồn lực. Các đơn vị không chịu triển khai danh mục mua sắm trang thiết bị từ đầu năm, công tác thẩm tra chậm, cán bộ thiếu, sợ trách nhiệm trong việc thẩm tra. Việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh chậm do vướng Luật Đấu thầu, cán bộ thực hiện ở một số trường chưa có kinh nghiệm thực hiện. Việc triển khai công tác cứu trợ, giải ngân nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả do ảnh hưởng thiên tai tại các địa phương thấp. Chỉ tiêu kết nạp đảng viên gặp khó khăn do thiếu nguồn.

Đại biểu thảo luận về các văn bản trình tại Hội nghị.

Đại biểu đề nghị kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 chưa giải ngân kịp thì chuyển sang năm 2025. Các địa phương cần thống nhất đối tượng được thụ hưởng hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát đảm bảo phù hợp với các chính sách khác về nhà ở của chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư… để không ảnh hưởng đến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Cân đối bổ sung kinh phí khắc phục sạt lở các công trình giao thông.

Đánh giá kỹ lưỡng tác động môi trường của các dự án thủy điện để hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đảm bảo môi trường đối với các dự án chăn nuôi lợn. Tỉnh cần cân nhắc thêm việc sáp nhập một số thôn có điều kiện đặc thù để Nhân dân đồng thuận. Kiện toàn lại đội ngũ thú y, trạm thú y cơ sở đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở. Xem xét, điều chỉnh kế hoạch tổ chức đại hội cấp cơ sở. Đánh giá hiệu quả mô hình của phố đi bộ để có giải pháp hỗ trợ, phát huy hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Về dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ năm 2025, đại biểu đề nghị xem xét lại chỉ tiêu thu ngân sách phù hợp trong bối cảnh nguồn thu từ đất hạn chế. Đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp để góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn. Trích nguồn tăng thêm hằng năm để hỗ trợ kinh phí đầu tư cho các xã thực hiện nông thôn mới. Tập trung triển khai các chính sách liên quan đến hợp tác xã. Đẩy mạnh chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả. Đề nghị có thêm giải pháp để thực hiện các dự án liên kết phát triển sản xuất. Bổ sung chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2025; có giải pháp tập trung nguồn lực để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh chỉ tiêu phát triển mới sản phẩm OCOP cần bổ sung nội dung duy trì, nâng hạng sao các sản phẩm hiện có.

Đề nghị tăng chỉ tiêu trồng rừng mới lên 4.000 - 4.500ha. Điều chỉnh chỉ tiêu chuyển đổi số mỗi năm tăng 1 bậc để phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Bổ sung giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với các nhiệm vụ chuyển đổi số. Giảm chỉ tiêu tạo việc làm cho người lao động, tăng cường vận động người dân tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Việc kết nạp đảng viên cần quan tâm nâng cao chất lượng, không chỉ phát triển về số lượng. Đề nghị bổ sung nội dung tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo yêu cầu của Trung ương, đặc biệt là việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Tiếp tục thảo luận tại hội trường, đại biểu dự hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến vào các nội dung văn bản trình và những vấn đề nóng đang được tỉnh quan tâm hiện nay. Hội nghị nghe các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, tổng hợp và làm rõ một số ý kiến đóng góp của đại biểu; đồng thời gợi mở những giải pháp tháo gỡ khó khăn; phân tích những cơ sở để tỉnh quyết tâm nâng mức tăng trưởng kinh tế lên 9% trong năm 2025...

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu và nêu một số giải pháp, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII. Trong đó thông qua nội dung báo cáo tổng kết công tác năm 2024. Thống nhất ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2025 của BCH Đảng bộ tỉnh; Chương trình công tác năm 2025 của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cho ý kiến đối với các nội dung trình hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tăng cường đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt, hiệu quả nghị quyết, chương trình, báo cáo của hội nghị lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, kết quả đạt được năm 2024 là hết sức quan trọng, là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, linh hoạt, bám sát tình hình của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2024; lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tin tưởng, tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Tuy nhiên BCH Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế tồn tại, thậm chí có hạn chế qua nhiều năm chưa được khắc phục.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Thời gian còn lại của năm 2024 không nhiều, đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Làm tốt việc giải ngân các nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng; là năm kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập nước, 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 125 năm hình thành, phát triển tỉnh Bắc Kạn; là năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2025 và chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng làm tốt một số công việc như:

Một là, triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2025 ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư công, những việc mới phát sinh; đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án trọng điểm trong và ngoài ngân sách. Sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng để phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Tập trung phối hợp tốt với Bộ GTVT để triển khai dự án đường cao tốc Bắc Kạn – Chợ Mới.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng… Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, vốn đầu tư, tài sản công, tài nguyên, đất đai, khoáng sản.

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư.

Bốn là, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Tổ chức có hiệu quả, lồng ghép các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội gắn với các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục và đào tạo; khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; công tác dân tộc, tôn giáo, giải quyết việc làm. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng. Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực chất. Trong đó đặc biệt tập trung hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát cho các hộ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025 trên địa bàn toàn tỉnh. Thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập nước, 125 năm hình thành và phát triển của tỉnh Bắc Kạn. Đảm bảo các điều kiện để Nhân dân đón mừng năm mới và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Năm là, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; giải quyết kịp thời các vấn đề dư luận xã hội, báo chí và người dân quan tâm, phản ánh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trước mắt, tập trung làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Sáu là, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời và nâng cao hiệu quả việc phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo phù hợp với điều kiện địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng bộ, thống nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện. Kịp thời nắm thông tin, định hướng dư luận xã hội, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Bảy là, Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác dân vận ở cơ sở. Phát huy vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động.

Tám là, các cơ quan dân cử các cấp tập trung làm tốt việc ban hành cơ chế, chính sách cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Chín là, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc và quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 đảm bảo hiệu quả, đạt và vượt mục tiêu nghị quyết của cấp ủy, hội đồng nhân dân cùng cấp đề ra. Với quan điểm chủ động đề xuất, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Mười là, chuẩn bị điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Đảng bộ cấp huyện để gửi xin ý kiến cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đại hội đảng cấp cơ sở; chủ động nghiên cứu dự thảo văn kiện của Đại hội XIV của Đảng để tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo văn kiện của Đảng bộ tỉnh và các đảng bộ trực thuộc sát với chủ trương, định hướng của Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị này, với cương vị công tác của mình, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần làm việc và thành quả công tác năm 2024; nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế để làm tốt công tác phối hợp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua tại hội nghị lần này, với tinh thần cao nhất, “làm việc chỉ có ngày, không có thứ”.

Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh chúc các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và các đại biểu dự hội nghị một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, bình an và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.