Bộ Công an tặng 03 căn nhà cho các hộ bị thiệt hại do mưa lũ

BBK - Ngày 05/10, tại xã Thanh Mai, xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Kạn khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng 3 căn nhà lắp ghép tặng cho các hộ dân bị thiệt hại bởi thiên tai sau 14 ngày thi công.

Bàn giao nhà cho gia đình ông Trần Văn San, thôn Khuổi Phấy, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới.

Tại thôn Khuổi Phấy, xã Thanh Mai đón chúng tôi trong căn nhà mới, vợ chồng ông Trần Văn San, sinh năm 1967 không giấu được xúc động. Căn nhà nhỏ mới hoàn thành và đưa vào sử dụng không lâu chẳng may lại bị sập đổ trong mưa, bão. Ông bà có 2 người con, tuy đã lập gia đình và sống riêng, nhưng cuộc sống cũng không khá giả gì. Rơi vào hoàn cảnh này ông San và vợ không khỏi lo lắng, nhưng khi biết được chủ trương tặng nhà của Bộ Công an và may mắn khi được xét duyệt ông đã mong ngóng từng ngày được sống trong căn nhà mới.

Đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu (Công an tỉnh) và Công an huyện Chợ Mới trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho ông Lôi Đình Chuyên và ông La Văn Quân.

Còn gia đình ông La Văn Quân, sinh năm 1983, thôn Bản Pá, xã Mai Lạp sau nhiều năm vất vả lao động đã dành dụm được 1 khoản tiền và mạnh dạn vay vốn từ ngân hàng xây dựng căn nhà kiên cố đủ cho 4 người sinh sống. Nhưng căn nhà vừa đưa vào sử dụng hơn 2 năm, đã bị đổ sập do sạt lở đất. Đã thế, đồi cây mỡ sau 4 năm chăm sóc, là nguồn hy vọng tạo thêm thu nhập nay cũng bị dông lốc làm gãy đổ hoàn toàn. Những thiệt hại dồn dập kéo đến khiến gia đình ông Quân tuyệt vọng, rất khó có thể vượt qua.

Ông Nguyễn Văn Huê, Trưởng thôn Bản Pá, xã Mai Lạp cho biết: Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 cả thôn có 50 hộ bị thiệt hại về rừng cây và các loại cây màu khác. Gia đình ông La Văn Quân bị thiệt hại nặng nề nhất. Để giúp gia đình ông vơi bớt khó khăn, Bộ Công an đã hỗ trợ một căn nhà mới. Tuy nhiên, đất đá sạt lở, mặt bằng để thi công nhà mới cũng không có. Chung tay giúp đỡ gia đình ông, chính quyền địa phương và lực lượng Công an cơ sở đã vận động Nhân dân và các nhà hảo tâm quyên góp được 9,5 triệu đồng cho gia đình ông thuê thiết bị phá dỡ, di chuyển phần bê tông bị sập đổ, đất đá sạt lở để có mặt bằng xây căn nhà mới.

Trường hợp ông Lôi Đình Chuyên, sinh năm 1981, thôn Bản Ruộc, xã Mai Lạp cũng vậy. Trước đây, ông và gia đình nhỏ sống trong căn nhà gỗ đơn sơ, cuộc sống tuy còn nhiều vất vả nhưng đầm ấm. Thế nhưng chỉ sau cơn dông lốc, căn nhà đã bị đổ sập. Chia sẻ, giúp đỡ gia đình ông vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, Bộ Công an đã tặng một căn nhà để gia đình ông ổn định cuộc sống.

Kịp thời trao tặng nhà ở cho những hộ khó khăn bị mất nhà do mưa lũ, là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo động lực và niềm tin cho người dân sớm ổn định cuộc sống. Những căn nhà nhỏ, nhưng mang giá trị tinh thần to lớn, đây là trách nhiệm đối với cộng đồng của toàn lực lượng Công an nhân dân/.