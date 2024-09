Chợ Mới chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 3

BBK - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, huyện Chợ Mới đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão.

Sáng 06/9, UBND huyện Chợ Mới họp trực tuyến với các xã để ứng phó với bão số 3.

Hiện tại huyện Chợ Mới có 35 điểm nguy cơ sạt lở đất cao, nhiều diện tích lúa, hoa màu, thủy sản đang trong giai đoạn sinh trưởng. Để giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, huyện Chợ Mới đã chủ động triển khai các phương án ứng phó. Trong sáng 06/9, UBND huyện đã tổ chức họp trực tuyến với các xã để rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở và triển khai các phương án chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Thành viên HTX Nông nghiệp thanh niên Như Cố di dời máy móc đến nơi an toàn.

Theo đó, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu các xã thực hiện ngay một số biện pháp cấp bách như: Khẩn trương thu hoạch cây trồng đã đủ điều kiện thu hoạch; kiểm tra, rà soát lại những điểm nguy cơ sạt lở cao, vận động di dời các hộ sống ven ao, hồ, sông, suối tạm thời đến nơi an toàn; linh hoạt trong tuyên truyền vận động, nếu cần thiết sẽ cưỡng chế để đảm bảo an toàn nhất. Bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua các đập tràn, sông, suối, chăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm; huyện sẽ đề nghị các đơn vị thi công phối hợp khắc phục khi có sạt lở đất, đảm bảo thông tuyến Quốc lộ 3. Lực lượng Công an huyện, Quân sự huyện sẵn sàng cùng phương tiện sẵn có để ứng cứu kịp thời.

Ngay sau cuộc họp trực tuyến, các địa phương đã tuyên truyền để người dân chủ động các biện pháp ứng phó với cơn bão số 3. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng tại chỗ chuẩn bị sẵn sàng các phương án.

Di dời máy móc sản xuất đến nơi an toàn, tránh bị ngập.

Tại xã Như Cố, nhiều người dân đã chủ động tháo rút bớt nước ở ruộng lúa, ao, di dời những tài sản máy móc sản xuất lên vị trí an toàn. Trong chiều nay (06/9), các thành viên của HTX Nông nghiệp thanh niên Như Cố đã vận chuyển, di dời máy móc sản xuất đến nơi an toàn để tránh nước ngập xưởng sản xuất khi nước suối Nà Chào dâng cao khi có mưa to.

Anh Dương Công Chiến, Trưởng thôn Nà Chào cho biết: Những ngày này thôn tập trung tuyên truyền người dân chủ động, cảnh giác trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 trên hệ thống loa truyền thanh và nhóm Zalo, cập nhật liên tục những diễn biến của cơn bão để bà con chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời, đặc biệt đối với những hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất cao.

Người dân thôn Nà Chào, xã Như Cố chủ động tháo bớt nước ao phòng tránh mưa to nước dâng cao.

Trên tuyến đường nội thị của thị trấn, đơn vị quản lý môi trường cũng đã cắt tỉa cây xanh, phòng chống gãy đổ. Còn tại xã Nông Hạ, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã đã trực tiếp xuống những hộ gia đình có nguy cơ cao sạt lở đất để tuyên truyền hướng dẫn người dân biện pháp ứng phó.

Ông Hoàng Nguyễn Việt, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết: Ngay sau khi có Công điện của UBND tỉnh, huyện Chợ Mới đã họp trực tuyến với các xã để nắm tình hình, phân tích những nguy cơ thiên tai có thể xảy ra khi bão đổ bộ và ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Các điểm có nguy cơ sạt lở cao, ngập úng, tốc mái, hư hỏng hoa màu… đều được rà soát, báo cáo và đưa ra phương án ứng phó. Đến thời điểm này, các địa phương cũng đã chủ động và chuẩn bị các phương án ứng phó tại chỗ khi có ảnh hưởng của cơn bão./.