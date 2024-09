Chợ Mới: Nước sông, suối lên nhanh, nhiều nơi bị cô lập, đường sạt lở, giao thông chia cắt

BBK - Do ảnh hưởng của bão số 3, hiện nay trên địa bàn huyện Chợ Mới vẫn tiếp tục có mưa to, mực nước ở các sông suối dâng cao, nhiều nơi bị cô lập do đường sạt lở, nước ngập tại các đập tràn.