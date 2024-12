Chợ Mới phải xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng tháng, quý đối với các tiêu chí khó

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện ước đạt hơn 21 nghìn tấn, đạt 98,6%. Toàn huyện trồng mới được 1.292,8ha rừng, đạt 144% kế hoạch. Tổng đàn gia súc hiện có 1.868 con, tăng 182 con so với năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước thực hiện cả năm đạt 101,3% kế hoạch. Toàn huyện thành lập mới 04 HTX, đạt 200% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo còn 14,3%, giảm 1,84% so với thời điểm rà soát năm 2023; hộ cận nghèo còn 10,27%, giảm 0,39% so với thời điểm rà soát năm 2023. Thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết năm 2024 có 19/31 tiêu chí đạt và vượt; 06 chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm đạt và vượt; 06 chỉ tiêu không đạt.

Quang cảnh hội nghị.

Các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội, công tác xây dựng Đảng được tích cực triển khai, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng tiến độ.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024 vẫn còn những hạn chế như: Một số chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp đạt thấp. Tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia rất chậm, tỷ lệ giải ngân thấp. Công tác thu ngân sách không đạt chỉ tiêu giao…

Năm 2025, huyện Chợ Mới tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất theo chuỗi một số nông, lâm sản chủ lực để nâng cao đời sống khu vực nông thôn. Tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với trọng tâm là công nghiệp chế biến. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Quảng Chu và Thanh Thịnh để thu hút các nhà đầu tư. Ưu tiên nguồn lực để phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước…

Các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, nhiệm vụ năm 2025; tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2024, kế hoạch năm 2025; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền huyện Chợ Mới đã đạt được trong năm 2024. Đồng chí đề nghị đối với những tiêu chí đã đạt và vượt, trong năm 2025 nên giao tăng chỉ tiêu để bù vào các tiêu chí chưa đạt. Huyện cần phân giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể, chi tiết cho các đơn vị, đặc biệt với tiêu chí khó các đơn vị phải xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng tháng, quý. Bổ sung các nội dung thúc đẩy đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương; thực hiện sắp xếp cán bộ, các phòng, ban vào nhiệm vụ của năm 2025…/.