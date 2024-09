Chợ Mới ứng cứu, di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm

BBK - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, hiện nay trên địa bàn huyện Chợ Mới tiếp tục có mưa to, nhiều nơi trên địa bàn huyện bị ngập sâu trong nước.

Ngay trong đêm 08/9, lực lượng chức năng huyện Chợ Mới hỗ trợ giúp di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Huyện Chợ Mới đã huy động lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp cấp bách hỗ trợ Nhân dân sơ tán và di chuyển tài sản ra khỏi vùng ngập lụt, nguy hiểm đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn các đầu cầu tràn, cầu treo, cầu cứng dọc theo hạ lưu sông Cầu, các điểm sạt lở bảo đảm để cảnh báo an toàn cho người và phương tiện.

Lực lượng quân sự địa phương trực tiếp có mặt tại những điểm xung yếu để hỗ trợ người dân.

Đêm 08/9, lãnh đạo UBND huyện trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự và Công an xã vận động, di dời 11 người dân của thôn Cửa Khe, xã Quảng Chu bị cô lập do nước lũ đến nơi an toàn. Trong sáng nay (09/9), lực lượng chức năng tiếp tục vận động 07 hộ dân thuộc tổ 6, thị trấn Đồng Tâm di dời đến vị trí an toàn, hỗ trợ di dời tài sản, vật nuôi của 01 hộ dân tổ 3, thị trấn Đồng Tâm ra khỏi vùng ngập lụt.

Sáng nay (09/9), lực lượng quân đội giúp người dân di dời tài sản ra khỏi vùng ngập lụt.

Tại thị trấn Đồng Tâm, nhiều nơi trên địa bàn bị ngập sâu trong nước, trong đó có nhiều nhà dân, chợ, trụ sở Công an huyện, nhiều diện tích hoa màu, trang trại của người dân bị ngập úng. 01 hộ có nhà bị nước lũ cuốn trôi, 01 hộ bị sụt lún hiên nhà.

Khoảng 10h sáng 09/9 nước sông Cầu dâng cao, cuốn trôi ngôi nhà cấp 4 của hộ bà Trương Thị Vân, tổ 7, thị trấn Đồng Tâm. Rất may nhờ làm tốt công tác di dời người và tài sản từ sớm nên không có thiệt hại về người.

Lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3.

Thượng tá Hà Đức Hiên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Mới cho biết: Trong những ngày qua khi mưa to kéo dài, nước lũ lên nhanh, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã huy động lực lượng, phân công cán bộ, chiến sĩ có mặt tại các khu vực xung yếu, các địa phương cùng với lực lượng Công an địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp để ứng cứu, giúp di dời tài sản, sơ tán người dân trong vùng ngập úng, có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Nhiều hộ dân ở xã Quảng Chu bị cô lập do nước sông Cầu lên cao.

Tại xã Quảng Chu mưa to, gió lốc gây thiệt hại nhiều về tài sản và sản xuất nông nghiệp. Từ đêm 08/9 đến ngày 09/9 toàn xã bị mất điện do gãy đổ cột điện, không có sóng điện thoại. Nhiều hộ dân Nà Lằng hiện đang bị cô lập do nước sông Cầu dâng cao, hiện các hộ gặp khó khăn về nước uống, điện sinh hoạt.

Ông Lưu Văn Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chu cho biết: Địa phương đã triển khai ngay các phương án như chuẩn bị nước uống, mì tôm, đèn pin để hỗ trợ cho các hộ dân trong vùng bị ngập lụt và phân công lực lượng để vận chuyển vào hỗ trợ cho người dân.

Một nhà dân ở thị trấn Đồng Tâm bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện nay các xã phía Tây của huyện như Thanh Mai, Thanh Vận, Mai Lạp sạt lở đất đá tại các tuyến đường liên xã, người dân bị cô lập hoàn toàn.. Cũng trong sáng nay (09/9), lãnh đạo Huyện ủy, UBND Chợ Mới và các phòng, ban trực tiếp đi kiểm tra tại những khu vực xung yếu như các vị trí, khu vực sạt lở đất, có nguy cơ sạt lở cao, các khu vực đang bị ngập sâu trong nước, hệ thống sông, suối…để kịp thời chỉ đạo triển khai biện pháp ứng phó, xử lý các tình huống xảy ra.

Nhiều nơi trên địa bàn huyện bị ngập sâu trong nước.

Ông Hoàng Nguyễn Việt, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới

Ông Hoàng Nguyễn Việt, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết: Huyện đã chỉ đạo, phân công các thành viên, lực lượng trực tiếp chốt trực để kịp thời ứng cứu, hỗ trợ người dân. Đồng thời rà soát kỹ các hộ gia đình ở nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất đến nơi an toàn. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND đã có mặt trực tiếp tại cơ sở để chỉ đạo công tác khắc phục và di dời người dân đến vị trí an toàn. Đối với hộ dân bị trôi mất nhà cửa, huyện chỉ đạo thị trấn Đồng Tâm quan tâm bố trí chỗ ở tạm thời bảo đảm an toàn cho người dân.

Chiều nay (09/9), trên địa bàn huyện Chợ Mới tiếp tục có mưa, diễn biến thời tiết khó lường, cùng với chỉ đạo lực lượng phương tiện tại chỗ để giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện vẫn chủ động có phương án ứng phó với mọi tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”./.