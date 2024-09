Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất

Quang cảnh Phiên họp.

Dự Phiên họp còn có đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên.

Theo báo cáo tại Phiên họp, đến thời điểm hiện tại, tiến độ sản xuất vụ mùa 2024 cơ bản đảm bảo kế hoạch, cây lúa đã cấy trên 13.971ha, đạt 99,2%; cây ngô đã trồng được trên 4.684ha đạt 85%; thực hiện trồng rừng đến ngày 16/8/2024 được 4.741ha, đạt 136% kế hoạch giao...

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ tháng 9/2024.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 tăng 16% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng tăng 11,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8/2024 đạt 164,4 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước và tăng 11,86% so với tháng cùng kỳ năm trước, lũy kế 8 tháng năm 2024 ước đạt 1.215,8 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch, tăng 14,53% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 8 tháng ước đạt 6.748 tỷ đồng, đạt 80,4% kế hoạch, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 26,5 triệu USD, đạt 86,21% kế hoạch, tăng 13,56% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 31/8 được 572,06 tỷ đồng, đạt 61,51% dự toán trung ương giao và 56,64% dự toán tỉnh giao.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn Hoàng Thu Trang phát biểu tại Phiên họp.

Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh 8 tháng đạt khá, xếp thứ 32/63 tỉnh thành và xếp thứ 09/14 tỉnh thành trung du và miền núi phía Bắc. Đến ngày 30/8, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công được 821.981 triệu đồng, đạt 38,1% so với kế hoạch trung ương giao, đạt 33,8% kế hoạch tỉnh giao.

Về thực hiện các chương trình MTQG, đến hết tháng 8, cả tỉnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 được 237 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch. Vốn sự nghiệp năm 2024 (bao gồm cả nguồn 2022, 2023 chuyển sang) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giải ngân 4,5 tỷ đồng, đạt 10,2% kế hoạch; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giải ngân 15,7 tỷ đồng, đạt 7,9% kế hoạch; Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giải ngân 33,3 tỷ đồng, đạt 5,53% kế hoạch.

Tại Phiên họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên đã tập trung thảo luận, đánh giá về những khó khăn, vướng mắc và tìm giải pháp tháo gỡ để hoàn thành các chỉ tiêu trong tháng 9 cũng như cả năm 2024 đã đề ra, như: Tiếp tục chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh ở người và vật nuôi; quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở sản xuất công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách; tập trung chỉ đạo thu ngân sách thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu và chống thất thu ngân sách nhà nước…

Phiên họp thống nhất thông qua: Báo cáo nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Báo cáo phương án dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư hằng năm tại các huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 – 2025; Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024, dự toán chi thường xuyên chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024 của các Chương trình MTQG (lần 3); Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2024 trên địa bàn tỉnh (lần 1); Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng sản xuất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh, năm học 2024 - 2025.

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các nghị quyết, kết luận, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tiếp tục quyết tâm phấn đấu, nỗ lực cao nhất, đề ra và thực hiện các giải pháp, hành động quyết liệt nhất để hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu tại Phiên họp.

Theo đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau: Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trong trồng trọt, chăn nuôi để đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn; chủ động công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất; đặc biệt là tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024 và chủ động ứng phó với hoàn lưu sau bão. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình kết luận Phiên họp.

Tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kết nối, bổ sung sản phẩm, tour tuyến du lịch để tăng số lượng khách và doanh thu từ du lịch; đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Thực hiện tốt công tác lao động, việc làm và dạy nghề; đẩy nhanh việc tuyển dụng giáo viên. Quan tâm, triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường huy động các nguồn xã hội hoá để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trong năm 2024 - 2025. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường. Tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…/.