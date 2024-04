Chủ động phòng ngừa đuối nước trong mùa hè

BBK - Để chủ động phòng ngừa các vụ đuối nước xảy ra, Công an tỉnh Bắc Kạn vừa có Công văn số 1161/CAT-PC07 khuyến cáo người dân các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, cứu người bị đuối nước, thoát nạn khỏi vùng nước xoáy.

Mới chớm hè, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Khoảng 14h ngày 31/3/2024, 04 em, gồm: H.N.B; H.T.Y; H.B.T (đều sinh năm 2017) và H.K.A (sinh năm 2019), cùng trú tại thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu (Chợ Mới) rủ nhau đi tắm ở khu vực thác Ngang thuộc địa phận thôn. Khoảng 15h cùng ngày, em H.N.B đi vào khu vực nước sâu, do không biết bơi nên vùng vẫy kêu cứu. Thấy vậy, 03 em Y, T, A về nhà gọi người lớn. Sau đó, một số người dân trong thôn đã đến khu vực cháu bé gặp nạn. Tuy nhiên do nước sâu, lại không biết bơi nên em H.N.B đã tử vong do đuối nước.

Trong thời gian nghỉ hè, trẻ em thường đi bơi lội, tắm tại các khu vực sông, suối, ao, hồ, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước, nhất là khi trẻ chưa biết bơi, thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Thực tế đó đòi hỏi cần có những giải pháp, trong đó đặc biệt quan trọng là công tác tuyên truyền, cảnh báo.

Tai nạn đuối nước thường đến từ những nguyên nhân chủ quan như: Mất kiểm soát, không có kỹ năng bơi, thiếu kiến thức về phòng, chống đuối nước, tắm ở các điểm không an toàn; không có biển cảnh báo mực nước, khu vực gặp nạn không có người quản lý... Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hệ thống sông, suối, ao, hồ khá nhiều. Mưa lớn, thay đổi thời tiết đột ngột có thể tạo ra các điều kiện gây nguy hiểm cho người dân khi đang ở gần sông suối. Đặc biệt, trẻ em và người lớn tuổi là nhóm người có nguy cơ tử vong cao hơn khi bị đuối nước.

Theo khuyến cáo của Bộ Công an, dạy bơi cho trẻ em là giải pháp hữu hiệu phòng ngừa đuối nước. Người lớn cần trang bị kiến thức để sơ cứu ban đầu cho người bị đuối nước. Tùy vào tình hình thực tế và năng lực của mỗi cá nhân mà có phương pháp, biện pháp cứu người bị đuối nước sao cho phù hợp.

Thời điểm này bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước rất dễ xảy ra, nhất là đối với trẻ em. Để phòng ngừa tai nạn đuối nước xảy ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tăng cường tuyên truyền phòng ngừa đuối nước, khuyến cáo các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh. Đồng thời ứng dụng mã QR hướng dẫn người dân tiếp cận, truy cập và tải các tài liệu khuyến cáo để triển khai trên các nhóm Zalo của các cơ sở giáo dục, thôn, tổ dân phố... nhằm tạo hiệu quả tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa đuối nước./.