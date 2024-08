Chuẩn bị phương án tái định cư cho các hộ dân

Triển khai công tác thống kê kiểm đếm đất đai, tài sản GPMB tuyến cao tốc tại huyện Chợ Mới.

Qua thống kê, rà soát của các cơ quan chuyên môn, thành phố Bắc Kạn có khoảng 300 hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi ảnh hưởng. Đến nay đã kiểm đếm được 256/300 hộ (còn 44 hộ tại vị trí các nút giao chưa đủ căn cứ kiểm đếm), đang hoàn thiện hồ sơ nguồn gốc đất và các loại giấy tờ liên quan, lập phương án bồi thường hỗ trợ. Trong đó có khoảng 80 hộ cần phải di dời tái định cư. Dự kiến nhu cầu số lô đất tái định cư cho dự án là 100 lô đất (đã xét đến các hộ gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống).

Theo UBND thành phố Bắc Kạn, để đáp ứng tiến độ của dự án, dự kiến sẽ bố trí tái định cư cho các hộ vào Khu dân cư Thôm Dầy thuộc tổ 13, phường Sông Cầu quỹ đất hiện có (khoảng 40 lô). Đồng thời tính toán xây dựng thêm khu tái định cư đó là vị trí Khu dân cư số 1, thuộc tổ 9, phường Phùng Chí Kiên. Vị trí này đã được UBND thành phố Bắc Kạn phê duyệt quy hoạch chi tiết vào năm 2022. Tổng diện tích quy hoạch là 11,7ha chia làm 02 giai đoạn thực hiện . Giai đoạn 1, đầu tư bố trí tái định cư cho tuyến đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn và tái định cư tại chỗ cho các hộ gia đình, cá nhân GPMB xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án. Giai đoạn 2, đầu tư bố trí tái định cư cho tuyến đường kết nối cao tốc CT07.

Đối với huyện Chợ Mới, dự kiến có 104 hộ có nhu cầu tái định cư, trong đó chủ yếu là xã Thanh Thịnh (85 hộ). UBND huyện tính toán sẽ đầu tư xây dựng khu tái định cư Bản Áng, xã Thanh Thịnh quy mô khoảng gần 10ha nằm sát Quốc lộ 3. Khu tái định cư xã Thanh Mai tại khu vực trung tâm xã, cạnh trường mầm non và xã Thanh Vận tại trung tâm xã. Hai khu này có quy mô nhỏ hơn so với khu tái định cư xã Thanh Thịnh, do số lượng hộ có nhu cầu tái định cư ở đây không lớn.

Hiện nay công tác thống kê, kiểm đếm toàn bộ tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn cơ bản xong.

Theo Ban Bồi thường GPMB thành phố, trong quá trình triển khai thống kê, kiểm đếm có một số khó khăn, vướng mắc đó là: Tại địa bàn thành phố Bắc Kạn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân có phát sinh vướng mắc về giấy CNQSD đất của một số hộ chưa chính xác, một số thửa cấp sai vị trí so với hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình nên những giấy chứng nhận đã cấp sai vị trí đất đang sử dụng của các hộ không thể sử dụng làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ.

Đối với địa bàn huyện Chợ Mới, một số hộ gia đình cung cấp GCNQSD đất được cấp theo dự án năm 2013 và năm 2023 khi kiểm tra thì phát hiện sai về vị trí thửa đất, diện tích đã được cấp giấy với hiện trạng thực tế đang sử dụng.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác GPMB, hiện nay các sở, ngành, địa phương đang tích cực vào cuộc tháo gỡ từng khó khăn vướng mắc, nhất là tham mưu ban điều chỉnh đơn giá, cơ chế chính sách áp dụng bồi thường, tái định cư thống nhất chung cho toàn bộ các dự án trên địa bàn tỉnh trên cơ sở đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, sớm bàn giao mặt bằng để khởi công dự án./.