Chung quanh việc chặt, trồng cây xanh ở thành phố Bắc Kạn

Một số cây đã bị chặt ở đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thực hiện Thông báo số 26/TB-UBND ngày 06/3/2024 về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp chỉ đạo công tác tháng 3/2024 Phòng Quản lý đô thị và Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị được thành phố giao nhiệm vụ điều chỉnh vị trí hố trồng cây và loại bỏ các cây xanh trên vỉa hè không đúng danh mục cây xanh đô thị được phép trồng theo quy định tại vỉa hè đường Trường Chinh (đoạn từ nút giao đường Trường Chinh - đường Trần Hưng Đạo đến nút giao đường Trường Chinh - đường Kon Tum - đường Phùng Chí Kiên).

Một số cây đã trồng nhiều năm, đường kính gốc khoảng 40cm.

Sau khi kiểm tra các vị trí nói trên có 95 hố trồng cây (trong đó 91 hố đã trồng cây, 02 hố có cây chết, 02 hố chưa trồng). Chủng loại và số lượng cây bao gồm: 50 cây sấu, 19 cây nhội, 06 cây lộc vừng, 05 cây xoài, 06 cây hoa sữa, 02 cây long não, 02 cây bơ, 01 cây mít.

Hàng cây trên vỉa hè đường Trường Chinh bên phải tuyến không đảm bảo mỹ quan do nằm dưới đường dây điện, liên tục phải chặt phát ngọn, không giữ được hình dáng phát triển tự nhiên của cây. Một số loại cây do các hộ dân tự ý trồng (bơ, xoài, mít…); một số cây xanh bị các hộ dân tự ý chặt tỉa cành, nên cây phát triển không đồng đều, gây mất mỹ quan. Một số cây trồng có vị trí không phù hợp so với lô đất hiện tại (cây trồng không vào khoảng giữa 2 lô đất)…

Ngày 20/3/2024, Phòng Quản lý đô thị có báo cáo về Phương án điều chỉnh, bổ sung vị trí hố trồng cây và loại bỏ các cây xanh trên vỉa hè đường Trường Chinh (đoạn từ nút giao đường Trường Chinh - đường Trần Hưng Đạo đến nút giao đường Trường Chinh - đường Kon Tum - đường Phùng Chí Kiên) nhằm bảo đảm khoảng cách đồng đều giữa các cây và tạo mỹ quan đô thị; cần chặt hạ các cây chưa đúng khoảng cách, có mật độ cây cao, bổ sung hố trồng cây tại các vị trí có mật độ cây thấp. Dự kiến chi phí bổ sung và thay thế cây khoảng 280 triệu đồng. Số lượng hố trồng cây sau khi bố trí lại khoảng cách là 97 hố.

Trong đó, thành phố dự kiến trồng thay thế 21 cây vào các vị trí cây không nằm trong danh mục trồng theo quy định (xoài, hoa sữa, bơ, mít) và cây đã già cỗi, không đảm bảo mỹ quan đô thị, không đảm an toàn trong mùa mưa bão. Loại cây trồng thay thế và trồng bổ sung là cây giáng hương có đường kính gốc 10-15cm chiều cao tán 4-5m.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Bắc Kạn, đơn vị đã tiến hành chặt 20 cây (hoa sữa, nhội, lộc vừng, sấu)... đồng thời cắt tỉa một số cành cây dọc đường Trường Chinh nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Hiện nay đơn vị đang tiếp tục rà soát, kiểm tra việc chặt tỉa để thực hiện tốt hơn, bảo đảm phù hợp với mỹ quan đô thị, bảo đảm khoảng cách giữa các cây và chủng loại cây theo quy định của tỉnh. Dự kiến việc trồng thay thế sẽ thực hiện xong trong quý II năm 2024.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết: Sau khi nhận được báo cáo đề xuất của phòng chuyên môn, UBND thành phố Bắc Kạn đã chấp thuận phương án điều chỉnh và đề xuất thực hiện trồng và chặt tỉa cây xanh, loại bỏ những cây chưa phù hợp trên vỉa hè đường Trường Chinh. Giao Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các bước tuân thủ theo đúng quy định. Đến nay việc thực hiện cơ bản được các đơn vị triển khai theo đúng phương án, kế hoạch.

Đối với một số ý kiến cho rằng việc trồng cây bàng Đài Loan tại đường Thanh Niên là chưa bảo đảm theo danh mục cây trồng của UBND tỉnh Bắc Kạn, ông Võ Quốc Toàn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn cho biết: Theo Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trong đô thị trên địa bàn tỉnh thì cây bàng Đài Loan là cây nằm trong danh mục hạn chế trồng. Tuy nhiên, loại cây này lại nằm trong Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020 được đầu tư bởi nguồn vốn WB và đã thực hiện xong trong tháng 6/2022. Số cây bàng Đài Loan thuộc dự án này đã được trồng tại đường Thanh Niên với số lượng hơn 80 cây và trồng hơn 40 cây tại khu vực Trường THCS Bắc Kạn./.