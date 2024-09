Công an tỉnh Bắc Kạn tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Đại tá. TS Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho hộ ông Vũ Văn Quảng, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới (nhà bị lũ cuốn trôi)

Tại huyện Chợ Mới, Đại tá, TS Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tiến hành rà soát việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 06 hộ bị thiệt hại bởi thiên tai; thăm hỏi, trao quà cho các hộ này. Trong đó, hộ ông Vũ Văn Quảng, sinh năm 1949, tổ 7, thị trấn Đồng Tâm; Trần Văn San, sinh năm 1967, thôn Khuổi Phấy, xã Thanh Mai bị lũ cuốn trôi nhà. Các hộ ông Lường Văn Tưởng, sinh năm 1978, trú tại thôn Roỏng Tùm, xã Thanh Mai; Đặng Ý Nhàn, sinh năm 1974, thôn Nà Quang, xã Nông Hạ; La Văn Quân, sinh năm 1983, Bản Pá và hộ ông Lôi Đình Chuyên, Bản Ruộc, xã Mai Lạp bị đất đá sạt lở vùi lấp nhà. Toàn bộ thiệt hại của các hộ gia đình đã được thống kê, Công an Bắc Kạn đã có văn bản đề nghị Bộ Công an xem xét, phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở mới đối với 6 hộ trên.

Đồng chí Phó Giám đốc đã trao quà hỗ trợ của Công an tỉnh là nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống. Nhân dịp này, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh cũng đã quyên góp gửi tặng 6 hộ gia đình mỗi hộ 2 triệu đồng.

Thượng tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn và đoàn công tác trao nhu yếu phẩm và gạo hỗ trợ cho người dân tại khu sơ tán ở chợ Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn.

Kiểm tra công tác khắc phục tại xã Nam Cường (Chợ đồn) Thượng tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an huyện Chợ Đồn, Công an xã Nam Cường cần tập trung huy động nhân lực hỗ trợ Nhân dân; bám sát các điểm hỗ trợ, linh hoạt trong phân công, bố trí lực lượng tại các điểm để tổ chức đảm bảo hiệu quả, kịp thời. Cùng với đó, tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại địa phương.

Đoàn công tác do Thượng tá Lê Hồng Giang làm Trưởng đoàn còn đến thăm, động viên, tặng quà cho người dân một số thôn của xã Đồng Lạc và Quảng Bạch (Chợ Đồn).

Hình ảnh đẹp về chiến sĩ Công an nhân dân giúp dân khắc phục hậu quả do bão số 3.

Ngay từ khi xuất hiện mưa bão và cảnh báo về thiên tai, bắt đầu từ ngày 05/9, cán bộ chiến sĩ Công an toàn tỉnh đã tổ chức ứng trực 100% quân số. Lãnh đạo Công an tỉnh thành lập 09 đoàn kiểm tra tại các đơn vị tập trung như: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Trại tạm giam Công an tỉnh, Công an các huyện.

Tính đến ngày 13/9, Công an tỉnh huy động 3.440 lượt cán bộ, chiến sĩ tại Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, lượng tại chỗ của Công an cấp huyện, Công an cấp xã; điều động 1.692 lượt phương tiện đường bộ, 22 phương tiện thủy, cùng nhiều thiết bị chuyên dụng áo phao, phao bè, dây cứu nạn, cứu hộ… phục vụ công tác phòng chống bão, cứu trợ và hỗ trợ Nhân dân.

Công an tỉnh huy động 3.440 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh.

100% Công an cấp huyện, Công an cấp xã đã thành lập các tổ công tác triển khai đến tất cả các địa bàn cơ sở, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, hỗ trợ di dời người, tài sản khẩn cấp đối với 280 hộ gia đình, 1.044 nhân khẩu tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất; tham gia vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, khắc phục nhanh hậu quả do bão số 03 gây ra tại 189 hộ dân dựng lán tạm.

Công an tỉnh còn là đầu mối tiếp nhận, vận động ủng hộ 350 triệu đồng, 03 thuyền, 01 máy phát điện, 883 thùng sữa, nước lọc, bánh kẹo, mì tôm, xúc xích, 100 chăn ấm, 300 đèn pin, 126 vỉ nến, 300 bật lửa, 16 thùng nước giặt, 120kg lương khô, 105 chiếc bánh chưng… do các cá nhân, tổ chức ngoài địa phương hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả sau mưa, bão. 5 tấn gạo tiếp nhận từ nguồn Dự trữ quốc gia cũng đã được chuyển đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những hộ thiệt hại nặng bởi thiên tai tại các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì.

Công an tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phân bổ số hàng hoá, thực phẩm nhu yếu phẩm trên cho các địa phương đảm bảo đến đúng đối tượng và đúng nơi cần đến, không để xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, ngày 11/9, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh, tổng số tiền ủng hộ thu được hơn 529 triệu đồng. Số tiền trên đã được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn./.