Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” diễn ra từ ngày 16/9 đến ngày 11/11/2024

BBK - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2024.

Cán bộ công chức, học sinh, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tích cực tham gia các cuộc thi về an toàn giao thông.

Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân, nhất là thế hệ trẻ, công nhân, người lao động; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho người dân kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn.

Đối tượng là công dân Việt Nam và người nước ngoài hiện đang cư trú tại lãnh thổ Việt Nam, độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên.

Nội dung thi tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; những điều cần biết trong các luật mới ban hành như Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ… Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các báo/tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường link liên kết với Cuộc thi: atgt.dangcongsan.vn.

Để biết thêm chi tiết về cuộc thi, các đối tượng dự thi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có thể liên hệ theo địa chỉ: Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn (Văn phòng Ban), số 5 đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (Email: Banatgtbk@gmail.com)./.