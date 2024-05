Đã có giải pháp đối với các gói thầu chậm tiến độ tuyến thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công triển khai thảm bê tông nhựa tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể.

Theo báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn, đến thời điểm này giá trị hoàn thành của dự án đạt 997/1.328 tỷ đồng, tương đương hơn 75% giá trị xây lắp. Toàn tuyến đã hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường 18/37km; hoàn thành thi công 12/21 vị trí cầu; 04 vị trí đã thi công hoàn thành phần mặt cầu và đang tiếp tục thi công các công việc còn lại (bờ bo lan can, khe co giãn…), 05 vị trí đang thực hiện gác dầm, đổ bê tông hoàn thiện mặt cầu. Hiện xe ô tô con đã có thể đi trên cầu.

Toàn tuyến có 12 gói thầu, trong đó có nhiều gói khối lượng thực hiện đạt khá cao như 15, 19, 29; các gói thầu số 17, 18, 19, 25, 26, 30 đang được đẩy nhanh tiến độ đảm bảo theo kế hoạch; gói số 27 do địa hình thi công phức tạp phải điều chỉnh thiết kế, triển khai các biện pháp thi công.

Toàn tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể đến nay đã thảm nhựa bê tông được 18/37km.

Tuy nhiên, hiện có gói thầu số 20 và 28 tiến độ triển khai rất chậm so với kế hoạch. Gói thầu số 20 do Liên danh Tài Anh - Đông Dương làm nhà thầu thi công đoạn Km 33+500 - Km 37+00 và gói thầu số 28 do Liên danh các Công ty 873 - Linh Giang - Thiên An - Đông Hưng - 68 - Việt Hưng làm nhà thầu thi công đoạn Km29+300; Km33+500 thuộc địa phận xã Đồng Phúc (Ba Bể).

Gói thầu số 20 và 28 hiện đang chậm tiến độ so với kế hoạch.

Xác định đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, Ban Chỉ đạo các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh do đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đã tổ chức nhiều cuộc họp chỉ đạo quyết liệt đối với vấn đề tiến độ, chất lượng của các dự án giao thông trọng điểm, trong đó đặc biệt là Dự án tuyến đường có tính kết nối liên vùng này.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình giao thông trọng điểm cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể ngày 18/4/2024.

Ngày 18/4/2024 Tỉnh uỷ Bắc Kạn ban hành Thông báo số 1428-TB/TU, trong đó nêu rõ Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang chậm tiến độ, nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời, thiếu nhịp nhàng; một số ngành, người đứng đầu chưa chủ động, trực tiếp giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền lĩnh vực được giao phụ trách; chủ đầu tư chưa thật sự quyết liệt, nhất là trong xem xét trách nhiệm các nhà thầu chậm tiến độ.

Ban Chỉ đạo đã yêu cầu chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện; kiên quyết xử lý đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án. Hằng tuần báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về tình hình triển khai thực hiện đối với gói thầu thi công chậm tiến độ, chưa đảm bảo theo kế hoạch thuộc dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Tại cuộc kiểm tra hiện trường thi công dự án tuyến đường này vào ngày 18/4 vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã yêu cầu chủ đầu tư cần có biện pháp kiên quyết đối với những nhà thầu chậm tiến độ.

Trao đổi với phóng viên Báo Bắc Kạn, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho biết: Trước tình hình một số gói thầu chậm tiến độ, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu điều chỉnh, bổ sung nhân sự chủ chốt. Bố trí chỉ huy trưởng công trình, các cán bộ kỹ thuật hiện trường thường xuyên, liên tục có mặt tại hiện trường để chỉ đạo thi công. Tư vấn giám sát trưởng thường xuyên, liên tục trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường. Bố trí, tăng cường bổ sung cán bộ của chủ đầu tư thường xuyên, liên tục bám sát tại hiện trường để kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các đơn vị.

Cầu Nà Bay trên tuyến thuộc địa phận xã Bằng Phúc, nhà thầu đang hoàn thiện những hạng mục kỹ thuật cuối cùng.

Tập trung rà soát, giải quyết hồ sơ và đẩy nhanh việc thẩm định, phê duyệt làm cơ sở cho các nhà thầu triển khai thực hiện thi công, giải ngân nguồn vốn được giao theo kế hoạch. Mời các đơn vị chậm tiến độ cùng kiểm tra đánh giá khối lượng tại hiện trường, đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Có biện pháp mạnh đối với một số nhà thầu chậm tiến độ, không có chuyển biến sau khi đôn đốc nhắc nhở, như thông báo thu hồi tạm ứng, đề nghị ngân hàng phối hợp để thực hiện việc kiểm soát chi.

Hiện nay Ban đã thông báo thu hồi tạm ứng đối với các nhà thầu như: Công ty cổ phần Linh Giang; Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Việt Hưng; Công ty đầu tư xuất nhập khẩu và đầu tư chợ gỗ Tài Anh; Công ty TNHH đầu tư phát triển và thương mại Thiên An. Đây là những nhà thầu đảm nhận thi công 02 gói thầu chậm nhất trong số 12 gói thầu của đoạn tuyến 37km nói trên. Đồng thời thu hồi tạm ứng của Công ty TNHH thương mại Thành Minh tham gia liên danh với một số nhà thầu tại gói thầu số 30.

Với các biện pháp nêu trên, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các gói thầu để hoàn thành cả đoạn tuyến theo kế hoạch đề ra./.