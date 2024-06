Đảm bảo an toàn các công trình xây dựng mùa mưa bão

Thời gian gần đây, những sự cố trong quá trình thi công các công trình trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể thiệt hại cả về người và tài sản. Tuy nhiên, thực tế qua kiểm tra một số công trình đang xây dựng vẫn còn những hạn chế như việc nhà thầu chưa cập nhật đầy đủ thông tin các công việc trong nhật ký xây dựng, chất lượng vật liệu của nhà sản xuất, việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ. Bên cạnh đó quá trình khảo sát địa hình xây dựng ở những vị trí có địa chất yếu, độ dốc lớn và không đảm bảo các yếu tố an toàn trong quá trình thi công. Nhiều công trình nhà ở đơn lẻ của người dân chưa thực hiện đúng các quy định trong giấy phép xây dựng như thiết kế, khoảng cách an toàn ta-luy...

Theo Sở Xây dựng, việc thi công công trình xây dựng tại các khu vực có độ dốc cao, nền đất yếu dễ dẫn đến những sự cố như sạt lở, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, nhất là vào mùa mưa. Do vậy, tại những khu vực này đòi hỏi phải có quy trình kiểm soát chặt chẽ từ khâu khảo sát địa chất, thiết kế và thi công. Kịp thời phát hiện những dấu hiệu mất an toàn để xử lý, tránh sự cố cho công trình.

Bà Hoàng Thị Phương Thảo, Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng cho biết: Sở thường xuyên có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động xây dựng, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý về an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Ngành Xây dựng đã ban hành văn bản gửi các cơ quan, ban ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các giải pháp như kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc cấp và thực hiện giấy phép xây dựng; tăng cường thanh tra, kiểm tra trật tự xây dựng, việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng các công trình. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn đến các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công.

Cương quyết dừng thi công xây dựng nếu phát hiện tại công trường xây dựng có nguy cơ gây mất an toàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Ngành xây dựng tập trung phát động phong trào thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong thi công xây dựng công trình. Bồi dưỡng về ATVSLĐ cho bộ phận quản lý, giám sát về ATVSLĐ và người lao động. Tiến hành rà soát, hoàn thiện hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ của các chủ thể, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và quy định rõ trách nhiệm quản lý về ATVSLĐ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng quy định, trước khi khởi công xây dựng, nhà thầu phải lập, phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong đó thể hiện được các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động. Các biện pháp bảo đảm an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải có cảnh báo đề phòng tai nạn…