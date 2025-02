Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh làm việc với lực lượng vũ trang huyện Ba Bể, Pác Nặm

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác làm việc tại Ban CHQS huyện Pác Nặm.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện Pác Nặm, Ba Bể đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác về việc thực hiện nhiệm vụ, trực sẵn sàng chiến đấu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Các đơn vị đã chủ động thực hiện nghiêm việc trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số theo kế hoạch, phối hợp hiệp đồng với các đơn vị, địa phương không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Công an huyện Pác Nặm.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã giúp công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ xác định tốt tư tưởng, yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ. Đến nay, 100% công dân trong diện đã nhận lệnh nhập ngũ. Công tác thăm hỏi, tặng quà động viên được thực hiện chu đáo.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ công dân đã nhận lệnh, đặc biệt trong dịp Tết – thời điểm dễ phát sinh tư tưởng dao động. Mọi diễn biến tư tưởng của công dân đều được theo dõi sát để kịp thời có biện pháp xử lý và chuẩn bị phương án bổ sung phù hợp

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại buổi làm việc với Ban CHQS huyện Ba Bể.

Hai đơn vị Công an huyện Pác Nặm và Ba Bể đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm quân số trực và duy trì nền nếp. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được triển khai hiệu quả, không để xảy ra vụ việc phức tạp hay tai nạn giao thông.

Đoàn công tác do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh làm việc tại Công an huyện Ba Bể.

Phát biểu với các đơn vị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh biểu dương tinh thần kỷ luật, kỷ cương và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng vũ trang trên địa bàn hai huyện. Đồng chí yêu cầu Ban CHQS tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là công tác tuyển quân, bảo đảm đầy đủ chế độ cho công dân nhập ngũ. Đồng thời, cần nắm chắc tư tưởng tân binh, làm tốt công tác hậu phương quân đội, tham gia tổ chức đại hội đảng các cấp và tích cực hỗ trợ địa phương trong xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Lực lượng Công an hai huyện tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình sắp xếp bộ máy, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Gương mẫu trong thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trách nhiệm, tận tụy. Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.