Hội nghị trực tuyến phổ biến một số quy định, tiêu chuẩn xuất khẩu đối với thị trường nông sản

BBK - Sáng 02/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến về “Tăng cường thực thi các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong Hiệp định EVFTA, Hiệp định RCEP và các giải pháp thực hiện".

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn.

Về phía điểm cầu Bắc Kạn, tham dự có đại diện Sở NN&PTNT, Hội Nông dân tỉnh và một số đơn vị liên quan. Hội nghị còn kết nối đến các huyện, thành phố trong tỉnh với sự tham gia của một số doanh nghiệp, hợp tác xã... trên địa bàn.

Hội nghị đã thông tin đến đại biểu về các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia-New Zealand; quy định của một số thị trường đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu từ Việt Nam; quản lý chất lượng nông sản thực phẩm xuất khẩu vào thị trường EU, RCEP và những vấn đề cần lưu ý; giới thiệu công nghệ sơ chế, bảo quản một số sản phẩm nông sản đáp ứng yêu cầu thị trường; giải pháp đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh, động thực vật khi xuất khẩu nông sản thực phẩm.

Đây là những thông tin có giá trị, hữu ích, đặt ra nhiệm vụ, yêu cầu đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, HTX, tổ chức, cá nhân, từ đó có những giải pháp phù hợp để hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu, cách tiếp cận thủ tục tham gia xuất khẩu vào các thị trường lớn.

Đại diện Bộ NN&PTNT đánh giá cao Việt Nam có nhiều tiềm năng để xuất khẩu tuy nhiên vẫn còn những rào cản nhất định trong cách tiếp cận các thị trường lớn. Bộ thông tin thêm, hiện có thị trường Hàn Quốc đã cho nhập khẩu bưởi của Việt Nam; Trung Quốc đã đặt vấn đề trong việc liên kết, phát triển, tiêu thụ nguồn dược liệu bởi đây là mặt hàng tiềm năng, nhu cầu sử dụng lớn... Việt Nam cần lưu ý để có hướng phát triển, hợp tác phát triển vùng dược liệu đạt chuẩn./.