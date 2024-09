Huyện Ba Bể cần tập trung đưa người dân đến khu vực an toàn

BBK - Đó là chỉ đạo của ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tại buổi kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 3 xảy ra trên địa bàn huyện Ba Bể sáng nay (09/9).

Ông Phạm DUy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở cao tại trung tâm thị trấn Chợ Rã.

Sau khi kiểm tra tại các xã, thị trấn, ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, huyện Ba Bể cần tập trung nhân lực, phương tiện giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân; khẩn trương di dời những hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Cảnh báo người dân không ra sông, suối đánh bắt cá, vớt củi, không đứng trên cầu bắc qua sông, suối tránh việc xảy ra đáng tiếc. Ngay sau khi nước rút cần thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, bảo đảm vệ sinh môi trường, chủ động phòng, chống dịch bệnh…

Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Đến trưa ngày 09/9, trên địa bàn huyện Ba Bể tiếp tục có mưa, nhiều điểm xung yếu trên các tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ. Nhiều hộ gia đình bị sạt lở mái ta luy dương và có nguy cơ ngập úng, nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã tiến hành hỗ trợ di dời những hộ này đến những nơi an toàn. Đến trưa 09/9, huyện Ba Bể chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ông Nông Ngọc Duyên, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng đến trưa 09/9 lũ ở sông Năng lên cao làm ngập nhiều tuyến đường ở trung tâm thị trấn Chợ Rã, tất cả ao cá, vườn cây ăn quả, rau màu của người dân cơ bản đã bị ngập úng. Theo chia sẻ của ông Hoàng Văn Thái, 70 tuổi, người dân thị trấn Chợ Rã cho biết: Chưa thấy có cơn lũ nào lớn như thế này, tài sản của người dân sinh sống dọc sông Năng bị thiệt hại rất lớn.

Bà Hoàng Thị Hải, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.

Thống kê sơ bộ của UBND huyện Ba Bể cho thấy: Tại thị trấn Chợ Rã có 26 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở đất xuống nhà, khối lượng từ 10m3 trở lên; có 13 nhà thuộc diện phải di dời đến nơi ở khác nhằm bảo đảm an toàn. Tại xã Khang Ninh có 11 nhà bị sạt lở đất ta luy xuống làm ảnh hưởng đến kết cấu nhà, ước tính lượng đất, đá sạt lở trên 2.000m3, nhiều nhà hiện nay bị ngập nước một phần, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trạm Y tế xã Nam Mẫu đã ngập gần đến nóc. Trong sáng nay có xã Khang Ninh và xã Nam Mẫu đã bị cô lập cục bộ do nước sông, suối dâng cao, các phương tiện không thể đi lại được... Hiện nay nhiều điểm xung yếu còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Trong sáng 09/9, lãnh đạo UBND huyện đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, động viên người dân và chỉ đạo các địa phương tập trung nhân lực, phương tiện tại chỗ hỗ trợ người dân di dời đến những nơi an toàn, đồng thời thực hiện các phương án khắc phục hậu quả.

Một số hình ảnh thiệt hại tại huyện Ba Bể do mưa lũ sáng 09/9:

Toàn bộ khu vực thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo đã bị ngập úng từ chiều ngày 08/9.

Một đoạn đường thuộc xã Khang Ninh bị ngập, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Sông Năng đoạn qua thị trấn Chợ Rã nước lũ dâng cao tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất nông nghiệp và nhà ở của những hộ dân sinh sống ở gần bờ sông.

Khu vực dự kiến tổ chức diễn tập phòng thủ của huyện Ba Bể bị ngập úng, nước dâng cao gần 2 mét.