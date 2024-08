Khai mạc Giải vô địch trẻ và thiếu niên Kéo co quốc gia lần thứ II, năm 2024 tại Bắc Kạn

BBK - Sáng 20/8, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn diễn ra Lễ khai mạc Giải vô địch trẻ và thiếu niên Kéo co quốc gia lần thứ II, năm 2024.

Giải thu hút 432 vận động viên tham gia thi đấu.

Tham dự giải có 14 tỉnh, thành phố gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Gia Lai, Đắk Lắk, Nghệ An, Kon Tum, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Sơn La, Hải Phòng, Ninh Bình, Lạng Sơn và chủ nhà Bắc Kạn, với tổng số 432 vận động viên.

BTC trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.

Giải vô địch trẻ và thiếu niên Kéo co quốc gia lần thứ II, năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 26/8/2024 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 18 hạng cân trong nhà và 18 hạng cân ngoài trời với tổng số 36 bộ huy chương.

Ngay sau lễ khai mạc các đoàn đã bước vào những trận đấu đầu tiên.

Giải vô địch trẻ và thiếu niên Kéo co quốc gia là sân chơi thường niên do Cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tổ chức nhằm gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống của các môn thể thao dân tộc nói chung và đối với môn Kéo co nói riêng; góp phần thúc đẩy, cổ vũ, động viên phong trào tập luyện và thi đấu bộ môn này trong cộng đồng./.