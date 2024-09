Khởi công xây dựng 05 nhà bị sập do bão số 3

BBK - Ngày 20/9, tại huyện Chợ Mới, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ ra quân và khởi công đồng loạt xây dựng nhà ở cho 05 hộ dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 3. Dự buổi lễ có Thượng tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn; ông Lê Ngọc Quyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới.

Các đại biểu và Nhân dân dự Lễ ra quân và khởi công xây dựng 05 nhà bị sập đổ do bão số 3.

Mưa lũ trong những ngày vừa qua đã làm thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của bà con nhân dân trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, trong đó có 06 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn và không còn sử dụng được. Ngày 18/9, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an huyện Chợ Mới tiến hành khảo sát thực tế đối với các hộ dân có nhà bị sập đổ, trong đó, 05 hộ dân có nhu cầu tiếp nhận, xây dựng nhà ở mới từ nguồn tài trợ của Bộ Công an, 01 hộ gia đình vì đang trong giai đoạn không làm nhà theo phong tục của địa phương. Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Kạn đã quyết định hỗ trợ xây dựng nhà cho 05 hộ gia đình với kinh phí 50 triệu đồng/nhà.

Mỗi ngôi nhà sẽ được hỗ trợ xây dựng 50 triệu đồng.

05 hộ gồm: Ông Vũ Văn Quảng, tổ 7, thị trấn Đồng Tâm; Trần Văn San, xã Thanh Mai; Đặng Ý Nhàn, xã Nông Hạ; La Văn Quân và Lôi Đình Chuyên xã Mai Lạp.

Những ngôi nhà được xây dựng theo mẫu nhà lắp ghép (36B) của Bộ Công an, diện tích sử dụng 40m2, đảm bảo theo tiêu chuẩn “3 cứng” sẽ nhanh chóng được đưa vào sử dụng. Sự động viên, hỗ trợ kịp thời của Bộ Công an và chính quyền địa phương sẽ giúp cho bà con sớm ổn định cuộc sống./.