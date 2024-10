Không ngừng củng cố, tăng cường truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Sau 4 phiên làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 18/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ X đã bế mạc.

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận tại Đại hội do ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương khóa X, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trình bày nêu rõ: Các ý kiến bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới của đất nước, trong đó có sự đóng góp to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, đề nghị tiếp tục phân tích, làm sáng tỏ vai trò, sứ mệnh của Mặt trận trong bối cảnh hiện nay, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới và đề xuất một số giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới. Cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò đại diện để Nhân dân làm chủ. Sửa đổi, bổ sung các hình thức giám sát, phản biện phù hợp, thực chất, có hiệu quả và khả thi; đồng thời tiếp tục tham gia tích cực công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng không ngừng củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bám sát chỉ đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện Quy chế phối hợp với 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thời gian tới, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong phối hợp công tác, thực hiện Quy chế phối hợp; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, sự chung sức, đồng lòng, đồng thuận của nhân dân và Người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại phiên bế mạc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định: Công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và Quốc hội, trong đó có sự phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là, phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp hiệu quả trong việc tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật - đây được coi là điểm nhấn trong hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan; chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh thêm các nội dung hai cơ quan cần tiếp tục quan tâm thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp như: Tăng cường phối hợp trong việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy cao độ vai trò của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận trong công tác xây dựng pháp luật với tinh thần “từ sớm, từ xa”. Đồng thời đề nghị Đoàn Chủ tịch tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong các hoạt động giám sát; phối hợp chỉ đạo các Đoàn đại biểu Quốc hội và MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc để thu hút rộng rãi, đông đảo cử tri tham gia...

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên bế mạc.

Đại hội đã hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, đã hiệp thương cử 67 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong đó nêu rõ: "Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, kêu gọi toàn thể đồng bào ta ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài phát huy mạnh mẽ truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo, chung lo việc nước, việc dân; phấn đấu thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), hoàn thành các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc bước vào kỷ nguyên phát triển mới vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu bế mạc, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của MTTQ Việt Nam là biểu tượng sinh động, đẹp đẽ nhất, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được bao thế hệ cha ông dày công xây dựng, vun đắp bằng mồ hôi, xương máu, bằng sự nhọc nhằn hy sinh, bằng ý chí, niềm tin, khát vọng của dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân tình, nhân nghĩa; máu xương của những người con đất Việt đã hòa vào lòng đất mẹ thành những viên gạch bằng vàng xây dựng nên thành đồng Tổ quốc Việt Nam. Bởi vậy, không có thế lực thù địch nào có thể chia rẽ được khối đại đoàn kết của chúng ta.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X phát biểu bế mạc Đại hội.

"Từ diễn đàn của Đại hội hôm nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các giai cấp, giai tầng xã hội, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, nhân sỹ trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân, doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài hãy nêu cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đóng góp trí tuệ, công sức để không ngừng củng cố, tăng cường truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, đồng lòng, chung sức: Đã bàn là thông, đã đi là đến, đã quyết cả nước một lòng dựng xây đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", ông Đỗ Văn Chiến nói.