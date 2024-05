Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhân "Tháng hành động An toàn thực phẩm "năm 2024

BBK - Trong các ngày 07, 08/5, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn đi kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Chợ Đồn, Na Rì, TP. Bắc Kạn nhân Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024.