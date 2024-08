Mưa bão làm sạt lở nhiều vị trí tuyến giao thông trọng điểm

Sạt lở đất taluy dương đã làm đổ cột đôi đường dây điện 35kV lý trình Km2+778, đẩy bung cả một đoạn hàng rào hộ lan.

Đợt mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng cho 02 dự án là: Tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang và tuyến Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể. Tổng giá trị thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đây là những công trình giao thông trọng điểm của Bắc Kạn, đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ để về đích.

Hàng chục nghìn mét khối đất đá sạt lở do mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công 02 dự án giao thông trọng điểm của tỉnh.

Số liệu báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn : Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 26/7/2024 đến ngày 01/8/2024 gây sạt lở ta luy dương trên dọc tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể tại 25 vị trí, khối lượng ước tính khoảng trên 440.000m3. Sạt lở 400m rãnh cơ, bậc nước đã thi công xong; đổ cột đôi đường dây điện 35kV; hư hỏng 80m đường lên trường học, tổng thiệt hại ước tính 31,9 tỷ đồng.

Đối với Dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể, đất đá sạt lở taluy dương trên dọc tuyến tại nhiều vị trí, hỏng rãnh cơ, bậc nước, rãnh dọc thoát nước, xói lở hỏng hạ lưu cống, tường chắn rọ đá ảnh hưởng đến Nhà văn hóa thôn Khuổi Luông bắt buộc phải di chuyển sang chỗ khác. Khối lượng đất đá ước tính trên 65.000m3, tổng thiệt hại ước khoảng 5,9 tỷ đồng.

Mặt đường tuyến thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể dù đã được ra base chuẩn bị thảm nhựa đã bị đất vùi lấp.

Ông Nguyễn Mạnh Trường, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông cho biết: “ Ngay từ đầu mùa mưa bão, Ban QLDA đã chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa, lũ, để chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Tuy nhiên từ đầu mùa mưa đến nay và đặc biệt là mấy ngày gần đây, tình hình mưa to liên tục kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công các dự án. Nhiều gói thầu thi công cơ bản xong chờ bàn giao nay sạt lở đất đã khiến bị ảnh hưởng nặng nề. Chúng tôi đã báo cáo tình hình với UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Hiện nay Ban tiếp tục chỉ đạo cán bộ và nhà thầu thi công, giám sát thường xuyên kiểm tra trên phạm vi tuyến, phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời các vị trí xảy ra sự cố. Chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lận cận trong quá trình thi công xây dựng. Yêu cầu nhà thầu thi công, tư vấn giám sát thường xuyên trực đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão, khắc phục nhanh các sự cố sạt lở đất, đảm bảo an toàn trong phạm vi thi công. Xây dựng phương án đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống, không để việc sạt lở đất, đá gây tắc đường trong thời gian kéo dài, huy động đầy đủ thiết bị máy móc, nhân lực cho công tác đảm bảo giao thông, cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết”./.