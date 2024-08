Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Bãi trồng ngô tại thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới chìm trong biển nước.

Thông tin nhanh từ Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai, từ ngày 29 đến 31/7, toàn tỉnh có 79 ngôi nhà tại các huyện: Na Rì, Chợ Mới, thành phố, Chợ Đồn, Bạch Thông, Ba Bể, Ngân Sơn bị ảnh hưởng. Về nông nghiệp có khoảng 160ha lúa, cây nông nghiệp bị ngập nước; hơn 11ha ao nuôi cá tại Na Rì bị ngập.

Lúa mới cấy tại phường Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn), xã Mỹ Thanh (Bạch Thông) bị nước, bùn vùi lấp.

Về đường giao thông, mưa lớn gây sạt lở taluy dương các tuyến Quốc lộ 3B vào Na Rì đoạn qua xã Cư Lễ; QL3 đoạn qua xã Hòa Mục (Chợ Mới) sạt lở khoảng 1.500m3, hiện nay đã thông đường; đoạn km 13-14 từ thành phố Bắc Kạn đến thị trấn Phủ Thông sạt lở khoảng 50m3 đất đá; tỉnh lộ 257 đoạn qua thôn Nà Vài, xã Quang Thuận sạt lở taluy dương dài khoảng 20m, hiện đã thông đường bước 1…

Một hộ dân ở xã Hòa Mục, Chợ Mới phải sơ tán khẩn cấp do có dấu hiệu sụt lún.

Trụ sở Công an xã Cư Lễ; Trụ sở Công an xã Quang Phong; Trạm Y tế xã Quang Phong (huyện Na Rì) bị sạt lở đất, đá; Trường Mầm non xã Vi Hương (huyện Bạch Thông), tường rào của hộ dân tại thành phố Bắc Kạn, tường rào Trường Tiểu học Huyền Tụng bị gãy đổ…

Các địa phương đã chỉ đạo khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ"; huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân tu sửa nhà ở để ổn định chỗ ở cho người dân. Chỉ đạo, phối hợp đơn vị quản lý các tuyến đường bị sạt lở khẩn trương thực hiện các biện pháp thông đường, cắm biển cảnh báo phương tiện, người dân không dừng đỗ tại các vị trí đã bị sạt lở./.