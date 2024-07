Ngân Sơn tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

BBK - Ngân Sơn là huyện giàu tài nguyên khoáng sản, trong đó có nhiều loại và địa điểm chưa khai thác. Việc quản lý khoáng sản gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn rộng, giá một số loại khoáng sản tăng khiến một bộ phận người dân đi khai thác trái phép.

Ngân Sơn tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản tại các mỏ đã được cấp phép và các khu vực chưa được cấp phép khai thác

Theo số liệu từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngân Sơn, hiện trên địa bàn huyện có 09 doanh nghiệp (DN) được cấp phép khai thác và chế biến khoáng sản, trong đó 03 DN khai thác khoáng sản, 02 DN chế biến khoáng sản, một số DN hiện đang triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Trọng Lăng, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn cho biết: Huyện chú trọng công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên. Tuy vậy, tình trạng khai thác lén lút vẫn xảy ra, để lại hệ lụy khó lường. Đơn cử như ngày 30/6/2024, tại thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực xảy ra sập hang động tự nhiên, khiến 02 người bị thương, 01 người chết, nghi là khai thác vàng trái phép...

Từ năm 2021 đến nay, số vụ khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện là 15 vụ. Các đối tượng thường khai thác đá trắng, vàng, tập trung tại các xã Hiệp Lực, Trung Hòa, Bằng Vân, Nà Phặc. Việc khai thác trái phép nhỏ lẻ diễn ra trên nhiều địa bàn, địa hình rộng khiến công tác kiểm tra phát hiện, xử lý gặp khó khăn, số vụ có xu hướng tăng theo các năm.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn vụ sập hang nghi là khai thác khoáng sản trái phép tại xã Hiệp Lực.

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động tham mưu, thực hiện các nội dung được chỉ đạo tại Văn bản số 4629/UBND-NNTNMT ngày 09/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác quản lý về hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tổ công tác liên ngành huyện thường xuyên kiểm tra, thăm nắm theo kế hoạch năm đã xây dựng; chủ động kiểm tra các khu vực khác trên địa bàn; theo chức năng nhiệm vụ phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm nếu có. Kịp thời báo cáo cấp trên khi có sự việc xảy ra và gặp khó khăn, vướng mắc. Công an huyện, Công an các xã, thị trấn chủ động kiểm tra việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác khoáng sản trái phép; kiểm tra việc tạm trú, tạm vắng, theo dõi các đối tượng lạ mặt đến địa bàn không rõ lý do mục đích; theo chức năng nhiệm vụ xử lý kịp thời khi có vi phạm xảy ra.

Thường xuyên thực hiện việc tuần tra, kiểm tra và tuyên truyền đến bà con nhân dân không khai thác khoáng sản trái phép, nếu phát hiện hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền...

Hầu hết các xã thị trấn của huyện Ngân Sơn đều có tài nguyên khoáng sản, việc quản lý gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

Nhằm quản lý tốt tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, thời gian tới Tổ công tác liên ngành, cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn của Ngân Sơn tiếp tục thiết lập và duy trì thông tin hai chiều giữa người dân trong các thôn, bản với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương. Từ đó kịp thời nắm bắt tình hình khai thác khoáng sản trái phép, chủ động ngăn chặn và có phương án giải tỏa ngay từ khi manh nha; xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển, sử dụng khoáng sản trái phép trên địa bàn./.