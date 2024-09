Ngân Sơn: Tập trung khắc phục hậu quả bão số 3

BBK - Nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến của cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn, huyện Ngân Sơn tiếp tục chỉ đạo sát sao đến các xã, thị trấn trong việc cùng người dân chủ động khắc phục thiệt hại, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Theo báo cáo của Văn phòng BCH - PCTT huyện, từ sáng ngày 08 đến sáng 09/9/2024 các xã, thị trấn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. UBND huyện đã chỉ đạo các thành viên BCH, các phòng, ban liên quan thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong công tác ứng phó với cơn bão số 3 ở mức cao nhất với phương châm không chủ quan, lơ là, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Sạt lở đất đá gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông trên địa bàn xã Bằng Vân (Ngân Sơn).

Sáng 09/9, ngôi nhà của ông Đinh Hữu Thừa, Khu chợ II, xã Bằng Vân bị đất, đá taluy dương sạt lở làm sập một phần ngôi nhà. Do có sự chủ động từ trước đó nên không có thiệt hại về người.

Xã Bằng Vân thực hiện phương châm "4 tại chỗ" , hỗ trợ di chuyển tài sản ra khu vực an toàn.

Khi phát hiện một phần taluy dương bị sạt lở, được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, gia đình ông Thừa đã chấp hành di dời để đảm bảo an toàn tính mạng.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở đất, đá vào nhà người dân, chính quyền xã Bằng Vân đã huy động lực lượng tại chỗ di dời tài sản, lương thực, vật nuôi của các hộ gia đình đến nơi an toàn. Lãnh đạo huyện đã đến kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện để người dân có chỗ ở an toàn trong những ngày mưa bão.

Đất, đá sạt lở vào nhà ông Đinh Hữu Thừa, thôn Khu chợ II, xã Bằng Vân.

Theo báo cáo của huyện đến thời điểm hiện nay toàn huyện có 39 hộ có nhà, chuồng trại, lò thuốc lá bị tốc mái; 03 hộ bị sập tường phải di dời (tại thị trấn Nà Phặc, xã Trung Hòa, xã Bằng Vân). Về giao thông: tuyến đường thuộc thôn Khinh Héo, xã Bằng Vân bị sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 80m3 đất, đá tràn ra đường; tuyến đường Vân Tùng đi Cốc Đán bị sạt taluy dương tại thôn Tát Rịa, xã Cốc Đán với khối lượng khoảng 18m3 đất, đá. Thiệt hại về nông nghiệp, ước khoảng 49,47ha. Trong đó, diện tích lúa: 23,84ha; diện tích ngô 25,08ha; diện tích hoa màu 0,55ha...

UBND huyện Ngân Sơn đã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hỗ trợ Nhân dân khắc phục các hư hỏng về nhà ở để ổn định chỗ ở; tổ chức khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông, thông đường đối với các vị trí bị sạt lở; động viên hộ gia đình bị tốc mái cố gắng tự khắc phục sau khi tan bão./.