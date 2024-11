Ngành Thuế cần có kế hoạch cụ thể, rà soát số liệu chính xác, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu

Quang cảnh cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết ngày 31/10/2024, đạt 744 tỷ đồng (bao gồm cả thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu và thu từ huy động đóng góp), bằng 80% so với dự toán pháp lệnh, bằng 73,7% dự toán tỉnh và bằng 114,2% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo công tác thu ngân sách 10 tháng năm 2024 tại cuộc họp.

Trong đó, tổng thu nội địa được 700,7 tỷ đồng, đạt 77% so với dự toán Trung ương; 71,6% dự toán tỉnh, bằng 112,7% so với cùng kỳ; tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 32,4 tỷ đồng, đạt 162,2% so với dự toán Trung ương; 101,3% dự toán tỉnh, bằng 124% so với cùng kỳ.

Các đại biểu dự họp.

Kết quả thu nội địa theo địa bàn và theo khoản thu, sắc thuế, tính đến hết tháng 10, có 04 huyện đã hoàn thành dự toán thu của tỉnh giao, gồm: Huyện Ngân Sơn đạt 35,6/30 tỷ đồng, bằng 118,8%; Na Rì đạt 28,6/27 tỷ đồng, bằng 105,8%; Pác Nặm đạt 15,3/15 tỷ đồng, bằng 102,2%; Bạch Thông đạt 19,5/19,5 tỷ đồng, bằng 100%. Các đơn vị còn lại tiến độ thu còn đạt thấp chủ yếu do chưa hoàn thành việc đấu giá thu tiền sử dụng đất.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ thu được giao trong năm 2024.

Bên cạnh một số ngành, địa phương thực hiện tương đối công tác phối hợp với ngành Thuế như: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương và một số Ban QLDA. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin phục vụ quản lý, chống thất thu thuế còn nhiều hạn chế. Một số nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao tại các Thông báo, Kết luận còn tồn tại và chưa thực hiện xong. Bên cạnh đó là những khó khăn, vướng mắc về nguồn tiền sử dụng đất; nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương; khó khăn trong việc khai thác nguồn thu, tăng thu.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu đóng góp một số giải pháp đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu 2024.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, đóng góp giải pháp và kiến nghị đề xuất thực hiện công tác thu 02 tháng cuối năm, như: Tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn đối với bán lẻ xăng dầu, tem rượu, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; các Ban QLDA chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân; đẩy nhanh tiến độ đấu giá, thu tiền sử dụng đất, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm; đôn đốc các doanh nghiệp khoáng sản kê khai và nộp thuế đúng quy định trên cơ sở kế hoạch được giao từ đầu năm…

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương hiện đang hụt thu cần phải tìm và khai thác dư địa tối đa; đối với các huyện đã hoàn thành kế hoạch thu cần tiếp tục khai thác các nguồn thu để đóng góp thêm cho tỉnh; xác định hợp lý giá đất, công tác quy hoạch để phục vụ cho đấu giá đảm bảo thu tiền sử dụng đất; ngành Thuế chắt lọc lại những doanh nghiệp trọng điểm, doanh nghiệp còn nợ thuế, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn mà không đóng thuế cho địa phương, để tỉnh có giải pháp đốc thúc…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chỉ đạo: Ngành Thuế có kế hoạch cụ thể, rà soát số liệu chính xác để phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu; tiếp tục tổ chức đấu giá đất nhằm đạt nguồn thu tối đa; duy trì tốt nguồn thu sử dụng đất, thuê đất; các đơn vị, địa phương thực hiện thu triệt để các khoản thu từ khoáng sản, thuế phí, xây dựng cơ bản… phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách tỉnh Bắc Kạn năm 2024 lần đầu tiên đạt bốn con số (1.010 tỷ đồng)./.