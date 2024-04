Ngày Sách và Văn hóa đọc 2024: "Thế giới tôi đọc"

Đây là sự kiện do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4.

Ngày Sách và Văn hóa đọc 2024 là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu quý sách và công chúng cả nước, góp phần phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách để nâng cao kiến thức, kỹ năng nhằm phát triển bản thân và xã hội; kết nối bạn đọc trong nước và nước ngoài, đồng thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực cho phát triển sách và văn hóa đọc.

Năm nay, song hành với các hoạt động được tổ chức thường niên, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo công chúng và bạn đọc, Ngày Sách và Văn hóa đọc 2024 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam được tổ chức với nhiều hoạt động mới, đa dạng, phong phú, hứa hẹn mang đến nhiều điều bổ ích và thú vị.

Cụ thể, tại Ngày sách, bạn đọc sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động hấp dẫn như: Triển lãm sách: Sách - Cánh cửa mở ra thế giới; Giao lưu tác giả, tác phẩm; Đọc sách sáng tạo; Khám phá Thư viện số; Hoạt động chuyên đề: Gieo mầm tri thức; Thi vẽ tranh theo sách; Trải nghiệm kỹ năng đọc sách; Trạm bảo tồn sách; Trưng bày các tác phẩm đoạt giải cuộc thi Vẽ tranh theo sách; Date with our Page - Có hẹn cùng Fanpage; Thi trực tuyến với chủ đề Sách hay tìm tên đẹp; Tiếp nhận tài trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Gian hàng giới thiệu sách; Chương trình bốc thăm Vòng tay may mắn.

Thông qua các hoạt động, sự kiện góp phần gắn kết và tạo sự hứng khởi, đồng thời lan tỏa thông điệp "Đọc sách hôm nay, thành công mai sau" đến với cộng đồng.