Người tốt, việc thiện xây dựng cộng đồng nhân ái

Thượng tá Lâm Thị Thu Hiền, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Kạn thường xuyên đến thăm, động viên các trẻ đang được Hội nhận đỡ đầu.

Đỡ đầu trẻ mồ côi

Thượng tá Lâm Thị Thu Hiền, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Kạn chia sẻ: “Trong những năm qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh thường xuyên tổ chức chăm sóc, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Giai đoạn từ năm 2022-2023, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức trên 30 hoạt động tình nguyện về cơ sở, với các hình thức như: Tặng quà cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; khám bệnh, phát thuốc; xây dựng các công trình an sinh xã hội... với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội đã tổ chức nhận đỡ đầu cho 13 trẻ mồ côi, với số tiền hằng năm trên 50 triệu đồng; ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và “Xây dựng nhà văn hoá Đại đoàn kết tỉnh Điện Biên”, số tiền hơn 12 triệu đồng...”

Lan tỏa nhịp cầu nhân ái thông qua mạng xã hội

Là người tham gia trong lĩnh vực bảo hiểm, chị Đào Khánh Linh, hiện là Giám đốc kinh doanh thuộc Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam chia sẻ: "Tôi rất thấu hiểu và thương cảm với mất mát của những trường hợp hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hoạn nạn; những người yếu thế trong xã hội... Vì thế, bản thân tôi luôn có những ước nguyện sẽ cố gắng nỗ lực giúp đỡ những trường hợp thiệt thòi. Tôi đã đứng ra kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm thông qua trang mạng xã hội để mọi người chung tay đóng góp và chịu trách nhiệm nhận và trao đến tận tay người được ủng hộ".

Chị Đào Khánh Linh thay mặt các tấm lòng hảo tâm trao số tiền 40 triệu đồng kêu gọi được cho gia đình ông Long Sơn Hà- gia đình gặp thiên tai ở huyện Ngân Sơn.

Chị Linh cho biết: "Trong năm 2023, tôi kêu gọi các nhà hảo tâm gần, xa quyên góp tiền, quần áo tặng các điểm trường: Nà Còi, Khuổi Khét, Tồm Làm, Nà Nộc, xã Bành Trạch (Ba Bể) và tổ chức chương trình “Bánh chưng Tết” cho trẻ em vùng cao"...

Chị Linh cho hay mới đây đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp được 40 triệu đồng để ủng hộ, giúp đỡ gia đình có 03 người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất ở xã Hiệp Lực (Ngân Sơn)... Những ngày tới, chị sẽ tiếp tục trao tặng quà cho các cháu khuyết tật nhân dịp Tết Thiếu nhi 01/6. "Mỗi lần kêu gọi, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà hảo tâm gần, xa thông qua mạng xã hội, những phần quà được trao đến tay những hoàn cảnh khó khăn, không may gặp rủi ro, hoạn nạn, tôi thấy vui vì được góp sức nhỏ bé của mình giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn...”.

Chị Đào Khánh Linh thăm hỏi bé Mai Anh có bố, mẹ và anh trai bị thiệt mạng trong vụ sạt lở đất ở xã Hiệp Lực (Ngân Sơn).

Chạy bộ để làm từ thiện

Câu lạc bộ (CLB) Bắc Kạn Alpha Runners được thành lập từ năm 2020. Nhiều năm qua, thành viên CLB không chỉ tập trung chạy bộ rèn luyện sức khỏe, mà còn tham gia các giải chạy gây quỹ từ thiện của các tổ chức trong nước như: Giải chạy gây quỹ “Tết ấm cho người nghèo"; giải "Triệu bước chân nhân ái"…

Anh Hưng Ngân- một trong những thành viên của CLB Bắc Kạn Alpha Runners thường xuyên tham gia chạy bộ gây quỹ nhân đạo, từ thiện.

Anh Hưng Ngân, một trong những thành viên của CLB Bắc Kạn Alpha Runners chia sẻ: "Chạy bộ rất có ích cho sức khỏe con người. Hằng ngày các thành viên trong CLB thường xuyên tham gia luyện tập chạy bộ và thường xuyên hưởng ứng tham gia các chương trình chạy bộ để gây quỹ an sinh do các đơn vị phát động như: "Triệu bước chân nhân ái" do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động; "Vì tương lai xanh"; "Cho cuộc sống xanh"; "Khát vọng tầm cao mới"... do các đơn vị: Agribank, BIDV, Vietinbank phát động. Mỗi bước chạy, mỗi ki-lô-mét đã đóng góp đáng kể vào quỹ an sinh, hỗ trợ những mảnh đời yếu thế, khó khăn trên địa bàn tỉnh".

Ngoài những hoạt động của các tập thế, cá nhân nói trên, còn rất nhiều những tấm lòng nhiệt huyết với công tác nhân đạo, từ thiện. Mỗi người có cách làm khác nhau nhưng dù bằng cách nào cũng là những công việc rất đáng được trân trọng. Trong thâm tâm, họ mong muốn góp sức nhỏ bé của mình giúp những mảnh đời yếu thế, khó khăn vươn lên, để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.../.