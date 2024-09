Nhiều hộ dân ở Pác Ngòi gặp khó khăn do mưa lũ cô lập

Một căn nhà 3 tầng bị ngập hết tầng 1, người dân chuyển đồ đạc lên tầng 2 và tầng 3 để tránh nước ngập và vẫn ở lại để trông nom.

Nhiều hộ dân ở các thôn Pác Ngòi, Bó Lù, Bản Cám, Cốc Tộc của xã Nam Mẫu đang gặp khó khăn về nước sạch sinh hoạt và nhu yếu phẩm phục vụ đời sống.

Tại thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu chiều 10/9, người dân cho biết thôn có 96 hộ thì có hơn 80 hộ bị ngập một phần nhà; tài sản, hoa màu bị thiệt hại rất nặng nề. Người dân vùng bị ngập hiện đang sinh sống trong cảnh mất điện, mất nước, mạng điện thoại thường xuyên bị gián đoạn.

Mặc dù chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ di chuyển tài sản, di dời người đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do số lượng các hộ dân lớn, địa bàn rộng, việc tiếp cận từng hộ rất khó khăn. Những tài sản lớn như tủ lạnh, máy gặt, xe máy… do cồng kềnh lại thiếu phương tiện vận chuyển nên bị ngập, gây thiệt hại rất lớn.

Đến chiều tối ngày 10/9, mực nước đã có dấu hiệu rút dần. Theo người dân nhận định, với tốc độ nước rút như hiện nay, phải đến hết ngày 11/9 mới có thể đi lại được. Thế nhưng, tại đây cuối giờ chiều lại tiếp tục có mưa.

Tính đến cuối giờ chiều 10/9, UBND huyện Ba Bể đã huy động nguồn lực, tập kết các loại nhu yếu phẩm, hàng hóa phục vụ đời sống sinh hoạt thiết yếu của người dân vùng bị ngập lụt, cô lập của xã Nam Mẫu. Hàng tấn hàng hóa gồm mì tôm, bánh ngọt, mì phở, nước uống... đã được đưa đến trung tâm xã Nam Mẫu để cấp cho người dân. Theo dự kiến, sáng 11/9 hàng hóa và nhu yếu phẩm cần thiết sẽ được chuyển đến người dân các xã còn lại đang bị cô lập do ngập lụt.

Trao đổi với phóng viên, ông Nông Ngọc Duyên, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể cho biết: Hiện nay, huyện đang tập trung mọi nguồn lực, nhân lực để hỗ trợ người dân vùng bị ngập lụt, bị cô lập. Trước mắt là cần đưa được nhu yếu phẩm tới cho người dân để đảm bảo ổn định cuộc sống sinh hoạt. Quan điểm của huyện là đảm bảo mọi người dân đều có đủ đồ ăn, nước uống, đảm bảo điều kiện sống và sinh hoạt tốt nhất có thể. Sau khi nước rút huyện sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường giao thông, điện lưới.../.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại thôn Pác Ngòi chiều 10/9:

Một góc thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu (ảnh chụp chiều 10/9).

Một căn nhà của người dân bị ngập đã hai ngày nay.

Nhiều tài sản có giá trị bị thiệt hại do nước ngập.

Chiều 10/9, ông Nông Ngọc Duyên, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể cùng hỗ trợ đưa hàng hóa đến nơi tập kết tại trung tâm xã Nam Mẫu để cấp phát cho người dân.