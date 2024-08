Những kinh nghiệm trong chuyển đổi số cơ quan Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung

Đoàn công tác của Báo Bắc Kạn đã có chuyến thăm và học tập kinh nghiệm tại Báo

Hà Tĩnh.

Trong ảnh: Ông Nguyễn Công Thành, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm cùng đoàn công tác của Báo Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Công Thành, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh chia sẻ: Tháng 4/2018, Báo Hà Tĩnh vận hành mô hình “Tòa soạn hội tụ”, lấy xuất bản số làm trung tâm với việc chuyên nghiệp hóa quy trình xuất bản báo điện tử, báo in, báo nói, truyền hình, các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Youtube, Facebook… Đến nay, Fanpage “Báo Hà Tĩnh điện tử” đã đạt tích xanh.

Hiện nay các nền tảng mạng xã hội của Báo Hà Tĩnh dẫn đầu trong 63 cơ quan báo Đảng địa phương, Fanpage đứng số 1 về số lượng người theo dõi (hơn 487 ngàn follow), Youtube đứng số 1 về số người theo dõi (hơn 414 ngàn follow), Tiktok đứng thứ 5 về số người theo dõi (hơn 143 ngàn follow).

Đoàn công tác Báo Bắc Kạn tham quan phòng làm việc được thiết kế theo mô hình hội tụ của Báo Hà Tĩnh.

Tháng 3/2024, Báo Hà Tĩnh ra mắt giao diện – CMS mới và khai trương Studio – tọa đàm trực tuyến, hệ thống livestream lưu động. Đến nay lượt truy cập bình quân hơn 20 vạn/ngày.

Báo Hà Tĩnh giới thiệu các thiết bị ứng dụng trong thực hiện các tác phẩm báo chí đa phương tiện.

Phóng viên Báo Bắc Kạn trải nghiệm tại trường quay của Báo Hà Tĩnh.

Trên tinh thần cởi mở, Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành cùng các Phó Tổng biên tập, cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã chia sẻ những kinh nghiệm những bài học, quá trình nỗ lực, cố gắng của tập thể Báo Hà Tĩnh để có được kết quả như hôm nay…

Tại Quảng Bình, Phó Tổng biên tập Báo Quảng Bình Cao Trường Sơn chia sẻ cùng đoàn về tình hình biên chế, việc chuẩn bị xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của đơn vị. Để bắt kịp xu hướng báo chí hiện đại và đáp ứng nhu cầu của công chúng, Báo Quảng Bình đã chú trọng phát triển báo điện tử, đẩy nhanh quy trình biên tập, xử lý tin bài bảo đảm tính thời sự và tăng cường thực hiện các chuyên mục đặc trưng theo hướng báo chí hiện đại, đa phương tiện… Nhờ vậy, số lượng độc giả truy cập ngày càng tăng.

Ông Trần Văn Hùng, Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An giới thiệu với đoàn Báo Bắc Kạn về truyền thống, lịch sử phát triển của Báo Nghệ An.

Với phương châm “Nhanh, trúng, đúng, hay - trình bày đẹp” trên báo in; tăng tính hấp dẫn, tiện ích, không ngừng đổi mới trên báo điện tử và phủ sóng thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, Báo Nghệ An đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, đặc biệt chú trọng phát triển báo chí đa phương tiện, đa nền tảng.

Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An Trần Văn Hùng chia sẻ: Chúng tôi khuyến khích, có cơ chế cho phóng viên làm báo đa phương tiện, đa nền tảng. Hiện nay Báo Nghệ An được biết đến là một trong những báo Đảng địa phương luôn trong top đầu về lượng truy cập báo cũng như lượt follow các nền tảng mạng xã hội. Hiện kênh Youtube của Báo Nghệ An được xây từ năm 2011 có hơn 395 ngàn lượt follow với hơn 3,6 ngàn video. Fanpage Báo Nghệ An trung bình mỗi tháng có từ 80 đến 100 short video, gần 200 status, nhiều short có lượt xem hàng trăm nghìn. Kênh truyền hình Báo Nghệ An hoạt động hiệu quả, sản xuất được nhiều chương trình, phóng sự đạt chất lượng tốt, trung bình sản xuất mỗi tuần 12 chương trình truyền hình về bình luận, bản tin quốc tế; mỗi ngày sản xuất từ 3- 4 short video, ngoài ra còn tổ chức sản xuất nhiều phóng sự truyền hình chuyên đề…

Đoàn công tác của Báo Bắc Kạn dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc.

Đoàn công tác của Báo Bắc Kạn đã trực tiếp thăm cơ sở làm việc và được các báo bạn chia sẻ về kinh nghiệm trang bị, đầu tư cơ sở vật chất, nhất là các trang thiết bị phục vụ trong studio, livestream… Ngoài các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm với các báo bạn, đoàn công tác của Báo Bắc Kạn cũng đã dâng hương tại các địa điểm di tích lịch sử cách mạng tại các tỉnh miền Trung./.