Những ý kiến chia sẻ, góp ý của độc giả với Báo Bắc Kạn

Cầu nối giữa ý Đảng - lòng dân

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Chợ Đồn thăm khu Triển lãm báo Xuân Giáp Thìn 2024 tại Chợ Đồn..

Báo Bắc Kạn ngày càng gần gũi với bạn đọc hơn

Bà Hoàng Thị Na, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Nà Hái.

Bà Hoàng Thị Na, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông): Báo Bắc Kạn hiện nay đã có sự đổi mới về nội dung và hình thức trình bày và ngày càng gần gũi với bạn đọc. Tin bài trên báo in đã phản ánh khá toàn diện, đầy đủ, kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của đảng viên và quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, tôi mong muốn thời gian tới Báo Bắc Kạn tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức, không ngừng nâng cao chất lượng, có thêm nhiều bài viết phản ánh kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường đăng tải những bài nêu gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh để mọi người có thể tham khảo học tập và làm theo.

Báo in góp phần đưa chính sách của Đảng đến gần với người dân vùng cao

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm Ma Thị Mận

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm Ma Thị Mận: Tôi thường duy trì thói quen theo dõi và cập nhật tin tức trên báo Đảng, trong đó có Báo Bắc Kạn. Thời gian gần đây, tôi thấy báo in có nhiều sự thay đổi, đặc biệt là kích thước, hình thức đã được cải tiến theo hướng phù hợp hơn với người đọc. Với tư cách là một độc giả, tôi đánh giá cao sự thay đổi và cập nhật này của Báo Bắc Kạn. Bên cạnh việc đưa thông tin như báo in thì báo điện tử còn có các tác phẩm đa phương tiện đa dạng, hấp dẫn, người đọc có thể cập nhật ở mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, với địa phương còn khó khăn như huyện Pác Nặm, có trên 700 hộ gia đình chưa được sử dụng điện lưới quốc gia; mới có khoảng 70% thôn, bản được phủ sóng internet, thì báo in vẫn luôn là nguồn cung cấp thông tin chính thống, quan trọng, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần đưa chính sách của Đảng đến gần với người dân vùng cao.

Tập trung tuyên truyền nhiều mô hình phát triển kinh tế trên báo in

Ông Mã Thiêm Hóa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trần Phú, (Na Rì).

Ông Mã Thiêm Hóa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trần Phú, huyện Na Rì: Là tổ chức hội không được cấp báo miễn phí, nhưng cơ quan có đặt mua Báo Bắc Kạn, vì vậy tôi thường xuyên cập nhật thông tin từ tờ báo này. Bản thân tôi nhận thấy tờ báo in đã có nhiều thay đổi về hình thức trình bày, bài viết không quá dài và phản ánh đa dạng nhiều nội dung kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng.

Tuy nhiên, việc không ra báo ngày, nên khi báo đến tay thì thông tin, sự kiện được cập nhật đã không còn tính thời sự. Do vậy, tôi mong muốn tờ báo in sẽ tuyên truyền nhiều hơn các mô hình phát triển kinh tế hay, mang lại hiệu quả kinh tế và phù hợp với địa phương, để chúng tôi tuyên truyền, nhân rộng mô hình đến hội viên, từ đó góp phần nâng cao đời sống và giảm nghèo.

Nâng cao hơn về chất lượng ảnh và có nhiều bài viết có tính định hướng dư luận tốt

Ông Hà Sỹ Hoạch, Trưởng thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.

Ông Hà Sỹ Hoạch, Trưởng thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang (TP. Bắc Kạn): Tôi nhận nhiệm vụ là trưởng thôn được gần 25 năm rồi. Được cấp phát nên thường xuyên đọc Báo Bắc Kạn. Tôi thích đọc nội dung về nông nghiệp như: Mô hình phát triển kinh tế; giới thiệu một số giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, hiệu quả về kinh tế; phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Nội dung thông tin trên Báo Bắc Kạn giúp tôi có thêm thông tin để tuyên truyền cho người dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương; những mô hình kinh tế có hiệu quả nhất để họ học hỏi, làm theo. Thời gian tới, tôi mong muốn Báo Bắc Kạn có nhiều hình ảnh phong phú hơn, nâng cao hơn về chất lượng ảnh; có nhiều bài viết có tính định hướng dư luận tốt hơn nữa để tiếp tục phát huy vai trò là tờ báo thể hiện tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Báo Bắc Kạn trân trọng những ý kiến đóng góp của các độc giả. Báo Bắc Kạn sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng nội dung và hình thức báo in, báo điện tử, để có thể đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của độc giả với tờ báo.